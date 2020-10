Juan Felipe Delgado Rodriguez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su rival Joe Biden se enfrentaron este jueves en un debate televisado a sólo 12 días para las elecciones.



El encuentro duró 90 minutos y se llev{o a cabo en Nashville, Tennessee, Estados Unidos.



Trump, de 74 años, y Biden, de 77, se vieron las caras tras un caótico primer debate a fines de septiembre en Cleveland, Ohio, en el que el mandatario republicano interrumpió sin parar al candidato demócrata y le dijo que no tenía "nada de inteligente", mientras que éste lo llamó "mentiroso" y "payaso", y le pidió que se callara.

Puede leer: Putin afirma que autorizó personalmente la evacuación a Alemania de opositor envenenado

Los equipos de ambos candidatos anunciaron horas antes del debate los dos habían dado negativo en las pruebas de covid-19. Trump fue diagnosticado con el virus dos días después del enfrentamiento en Cleveland, lo cual resultó en la anulación del segundo debate programado para el 15 de octubre porque se negó a participar en formato virtual.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que su rival Joe Biden le debía una explicación a la opinión pública por acusaciones de corrupción, a lo que el candidato demócrata respondió que nunca recibió "ni un centavo" de un país extranjero.



"Nunca he recibido ni un centavo del extranjero en toda mi vida", indicó Biden frente a las acusaciones que el mandatario repite desde hace semanas de que hubo irregularidades en los negocios del hijo del candidato, Hunter Biden, cuando su padre era vicepresidente (2009-2017).



Ya en la ofensiva, Biden acusó a Trump de no haber publicado ninguna declaración fiscal y le preguntó: "¿Qué está escondiendo?".



Trump respondió afirmando que tiene muchas cuentas bancarias y que todas están registradas. "Soy un hombre de negocios haciendo negocios", dijo en medio de una polémica por una revelación del diario The New York Times de que el mandatario mantuvo tratos comerciales en China y tenía una cuenta en el país.



Noticia en desarrollo...