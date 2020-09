Asesinan a periodista de Honduras que había recibido amenazas de muerte

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Un periodista que trabajaba de manera independiente murió este lunes en Honduras tras ser atacado a tiros por desconocidos cuando grababa un video en las calles de Comayagua, 60 km al norte de Tegucigalpa, informaron autoridades y organismos humanitarios.



Con el homicidio de Luis Almendares, de 35 años, suman 85 comunicadores asesinados en el país centroamericano desde 2001.



Almendares, un opositor que utilizaba las redes sociales para informar, había interpuesto al menos 10 denuncias de amenazas de muerte ante la policía y un mecanismo gubernamental de protección de comunicadores, según defensores de derechos humanos.



El reportero se dirigía el domingo a una tienda de comida en Comayagua, "cuando fue interceptado por dos individuos que se conducían en una motocicleta, disparándole en repetidas ocasiones", dijo la policía en un comunicado.

"Sáquenme de aquí"



Almendares iba grabando un video cuando lo hirieron de tres balazos. Fue transportado a un hospital donde falleció en la madrugada del lunes, informó a la AFP Amada Ponce, directora del no gubernamental Comité por la Libre Expresión (C-Libre).



"Ay señor, Dios mío, ayúdenme, ayúdenme, sáquenme de aquí... señores me acaban de disparar, ocupo una ambulancia", clamaba el comunicador en un video grabado después del ataque y que circuló por redes sociales.



El 17 de julio del 2017 publicó en su página de Facebook una foto de su graduación universitaria con un mensaje: "Si me pasa algo a mí o a mi familia, ustedes ya están comunicados: antes de venderme por un contrato de publicidad prefiero que me maten".



La policía informó en su comunicado que inició investigaciones para "determinar el paradero de los dos sujetos" que dispararon al comunicador.



La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) "lamentó profundamente" el asesinato e instó "al Estado hondureño a realizar una investigación independiente, rápida, efectiva e imparcial".



También el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la entidad, Roberto Rock, expresaron indignación por el crimen.



Denunciaron que otros 15 periodistas fueron ultimados este año en América.



Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), dijo que en protesta por el crimen ese organismo retiró este lunes a su representante del mecanismo creado por el gobierno para resguardar a periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia, por considerar que no funciona.



"Hasta agosto había 44 periodistas y comunicadores protegidos por amenazas e intimidaciones. El problema es que el gobierno ha dejado prácticamente a la deriva al mecanismo porque no le asigna logística ni presupuesto" y no funciona, aseguró Rodríguez.



"Si sigue prevaleciendo la impunidad en los asesinatos de periodistas y comunicadores, se genera un círculo de impunidad y el gobierno demuestra no le interesa resolver los asesinatos", reclamó.



Según Ponce, más de 90% de los casos de 85 periodistas, empleados y dueños de medios asesinados desde 2001 en Honduras sigue en la impunidad.