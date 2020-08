Argentina y México producirán vacuna contra covid-19 para América Latina

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció este miércoles que su país y México estarán a cargo de la producción y distribución en América Latina, menos en Brasil, de la futura vacuna contra la covid-19 desarrollada por la alianza de la universidad de Oxford con el laboratorio AstraZeneca.



"El laboratorio AstraZeneca ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica con excepción de Brasil, que van a estar disponibles para el primer semestre de 2021 y se va a distribuir equitativamente entre los países a solicitud de los gobiernos", declaró Fernández en rueda de prensa.



"La producción latinoamericana va a estar a cargo de la Argentina y de México y eso va a permitir acceso oportuno y eficiente para todos los países de la región", agregó en la residencia oficial de Olivos.

Puede leer: Reino Unido modificó método para contabilizar muertes por covid-19 y se reduce el balance

El anuncio se dio a conocer tras un encuentro del presidente Fernández con representantes en Buenos Aires de AstraZeneca y de la biotecnológica mAbxience.



"En Argentina, AstraZeneca eligió al laboratorio Masayans, que será el productor del reactivo de la vacuna. Es un reconocimiento a la calidad de los laboratorios argentinos. México será el encargado de envasar la vacuna y completar el proceso de producción", afirmó el mandatario.



La intención es abastecer a Argentina y a otros países de Latinoamérica a partir del primer semestre de 2021, según los resultados de los estudios de fase III y aprobaciones regulatorias. Se evalúa la posibilidad de producir millones de dosis adicionales a este acuerdo inicial.



Fernández explicó que el acuerdo del laboratorio anglosueco AstraZeneca con la Fundación Slim, que financiará la producción, "permite acceder a precios más razonables", y estimó que costará entre 3 y 4 dólares la dosis. "Eso es muy significativo para América Latina porque permite a todos nuestros países acceder a ella".



El presidente advirtió que la producción de la vacuna "es un gran alivio para el futuro, no es una solución para el presente". Argentina registra casi 260.898 contagios del nuevo coronavirus, de los cuales 5.088 fallecieron y 187.283 se recuperaron, sobre 44 millones de habitantes.



"Estamos muy complacidos con este anuncio del gobierno argentino. Es un ejemplo del tipo de cooperación que se requiere en estos momentos", tuiteó el embajador británico en Argentina, Mark Kent.



Los primeros ensayos clínicos de la vacuna de AstraZeneca produjeron una respuesta inmunitaria importante y demostraron ser seguros para los pacientes.



Su eficacia debe ser establecida en un ensayo de fase 3, con un número de participantes mucho más importante, antes de plantear su comercialización a gran escala.



El ministro de Salud, Ginés González García, aclaró que este acuerdo no es el único que contempla Argentina: "No es ni la única negociación ni la única alternativa. Nuestro país está haciendo otra experiencia clínica con otro proveedor y estamos conversando con otros", afirmó.



En caso de que se pruebe la efectividad de la vacuna, en Argentina se comenzará por inmunizar a la población de riesgo, entre ellos los adultos mayores, los trabajadores de salud y quienes tengan alguna patología previa tendrán prioridad", dijo el ministro.

Cerca de 200 proyectos están siendo desarrollados, entre ellos 23 en fase clínica (probados en el ser humano).