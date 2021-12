Alemania limitó el martes a 10 personas las reuniones y fiestas de fin de año y prohibió el público en los grandes eventos deportivos a partir del 28 de diciembre para frenar el avance de la variante ómicron de covid-19.



"No es el momento de celebrar fiestas y veladas amistosas con mucha gente", dijo el canciller Olaf Scholz después de hablar con los líderes regionales del país.



A partir del 28 de diciembre, los grandes eventos "ya no se celebrarán con espectadores, esto se aplica en particular a los partidos de fútbol", añadió. También se cerrarán los clubes nocturnos.



La medida debería seguir vigente para la reanudación de la Bundesliga, el 7 de enero tras el parón invernal con el fin de "frenar la propagación del virus", declaró el canciller al término de una reunión de crisis con los representantes de las regiones.

Lea también: Ómicron “posiblemente ya está en nuestro entorno”, Secretaria de Salud de Cali

Espere más información...