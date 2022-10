Al menos 30 muertos en el colapso de un puente colgante en el oeste de la India

Al menos 30 personas murieron el domingo en India cuando un puente colgante de la época colonial se hundió en el estado de Gujarat (oeste), indico un miembro del gobierno local.



"Treinta cuerpos han sido recuperados hasta ahora. Hay una operación de rescate en marcha", declaró un ministro del gobierno regional, Brijesh Merja, a AFP. Cientos de personas se encontraban sobre el puente cuando este se derrumbó, según medios locales.



La agencia The Press Trust of India informó de un balance de 32 muertos, citando a responsables de Salud locales.



El ministro de Interior de Gujarat, Harsh Sanghavi, no obstante, cifró en 7 las muertes provisionales.



Según algunas informaciones, más de un centenar de personas seguían desaparecidas en el río. Vídeos difundidos que aún no han podido ser verificados mostraban a personas colgando de los restos de la estructura en la oscuridad.



El puente colgante, construido en la era del mandato británico, había sido abierto esta semana al público tras meses de trabajos de reparación.



Las autoridades lanzaron una operación de rescate tras el colapso con submarinos desplegados en la zona para encontrar a los desaparecidos.



El primer ministro Narendra Modi, que se encontraba de visita en Gujarat, anunció compensaciones para las familias de las víctimas y los heridos en el accidente.



Modi instó a "la movilización urgente de equipos para (operaciones) de rescate", tuiteó su oficina. "Ha pedido que la situación sea vigilada de cerca y de forma continuada, y (que las autoridades) extiendan toda la ayuda posible a los afectados".