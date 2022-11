¡Van por los récords! Las estrellas que romperán algunas marcas en Qatar 2022

Inamovibles en Uruguay desde hace quince años, Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín, Martín Cáceres y Fernando Muslera buscarán engrosar en el Mundial de Catar-2022 su larga cosecha de récords con la Celeste.



Mayor cantidad de goles anotados, de partidos disputados, de inicio como titular en Mundiales, de ejercer la capitanía, son algunas de las marcas que ostentan estos cinco jugadores que ya se han convertido en leyenda de la selección bicampeona del mundo (1930 y 1950).



Y en el primer Mundial en tierras árabes, que se inicia el domingo y donde la Celeste jugará en el Grupo H frente a Corea del Sur, Portugal y Ghana, varios récords vigentes -algunos de ellos con más de 50 años de antigüedad- en la Celeste serán igualados y quizás superados por ellos.



Cuatro Mundiales

Para empezar, salvo baja de último momento por lesión, Suárez, Cavani, Godín, Cáceres y Muslera se unirán al fallecido Pedro Virgilio Rocha como los únicos en jugar cuatro Mundiales con la selección charrúa.



Rocha, el 'verdugo', nacido en la ciudad de Salto (noroeste), la misma en la que lo hicieron Suárez y Cavani, y leyenda de Peñarol y el Sao Paulo, es hasta ahora el único uruguayo que disputó cuatro torneos del orbe: Chile-1962 (eliminado en primera ronda), Inglaterra-1966 (cuartos de final), México-1970 (semifinales) y Alemania-1974 (primera ronda).



"Qué orgullo representar a mi país en otro Mundial, difícil explicar lo que se siente y significa...Cuando juegas y luchas con tus amigos a tu lado, cualquier esfuerzo vale la pena", tuiteó un orgulloso Godín días atrás con una foto posando junto al pistolero Suárez, el matador Cavani, el pelado Cáceres y el portero del Galatasaray.



El 'Faraón', de 36 años, tiene el récord de presencias en la Celeste, con 159 partidos, y de capitán en encuentros mundialistas, con 8, superando al mítico Obdulio Varela, el líder del Maracanazo de 1950, que al igual que Horacio Troche y Diego Lugano fueron en siete ocasiones cada uno.



Godín es, junto a Cavani, el segundo charrúa con más partidos en Mundiales, ambos con 14, detrás de Muslera, que jugó 16, y uno por encima de Lucho Suárez y el exportero Ladislao Mazurkiewicz.



Muslera, de 36 años, titular indiscutido para el 'Maestro' Oscar Tabárez en Sudáfrica-2010, Brasil-2014 y Rusia-2018, perdió su puesto a manos de Sergio Rochet que desde la llegada de Diego Alonso a la Celeste, en enero de este año, se adueñó del arco y ha cumplido con creces.



No obstante, Muslera que tiene 133 partidos internacionales, seguirá siendo integrante del Top-5 de dicha lista, detrás de Godín (159) y Suárez (134) y hasta hoy igualado a Cavani.



Cáceres, por su parte, está sexto con 115 encuentros, once de ellos por Mundiales.



El defensa de 35 años, que milita desde agosto en Los Angeles Galaxy, al que llegó tras más de doce años de carrera en Europa, ha sido titular en esos últimos once partidos de Uruguay en Mundiales, desde que debutara en semifinales de Sudáfrica-2010 en la derrota frente a Países Bajos.



El 'Pelado' luego jugó ante Alemania por el tercer puesto de Sudáfrica-2010, los tres partidos de fase de grupos y octavos de final de Brasil-2014, donde Uruguay fue eliminado por Colombia, y los tres de primera ronda, octavos y cuartos de final de Rusia-2018, en la que la Celeste cayó con Francia.



Suárez y Cavani: goles y más goles

El Pistolero y el Matador, socios en la selección charrúa desde el Mundial Sub-20 de Canadá-2007, son los dos máximos goleadores de la Celeste en la historia.



Suárez, con 68 goles, y Cavani, con 58, tienen en la mira quizás el único récord que les queda por batir: convertirse en el máximo anotador de Uruguay en los Mundiales.



Este galardón le pertenece desde hace casi setenta años a otro héroe del Maracanazo, Oscar Omar Míguez, que anotó 8 goles entre Brasil-1950 y Suiza-1954.



Pero Suárez, con 7 tantos marcados y Cavani, con 5, entre Sudáfrica-2010, Brasil-2014 y Rusia-2018, ya calibran sus miras para seguir rompiendo redes y récords en Catar.