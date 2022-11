Va por el récord: Neymar podría convertirse en el máximo goleador de Brasil en Qatar 2022

Además de conquistar el hexacampeonato de Brasil en Qatar, Neymar buscará romper el récord de Pelé como máximo anotador de la 'Seleção', una misión que no parece imposible.



El '10' del Paris Saint Germain, de 30 años, ha anotado 75 goles en 121 juegos con el 'scratch', dos menos que los 77 marcados por 'O Rei' en 92 cotejos.



Pelé, sin embargo, reivindica 95 dianas en 113 duelos debido a que en sus cálculos incluye amistosos disputados contra clubes, registros que no son tenidos en cuenta por la Fifa.



La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) reconoce los 95 tantos, zanjando el debate en Brasil por la validez o no de algunas marcas tradicionales y antiguas del balompié local.



Aparte de ser el único futbolista en ganar tres mundiales (1958, 1962, 1970), el exatacante está adelante en el promedio anotador: 0,84 tantos por juego, frente a 0,62 del astro del PSG.



Si todo trascurre con normalidad, 'Ney' tendrá como mínimo tres chances para igualar o superar al legendario exfutbolista en Qatar: las partidas del Grupo G ante Serbia (24 de noviembre), Suiza (28 de noviembre) y Camerún (2 de diciembre).



Neymar, quien llegará a Doha este sábado junto a la delegación brasileña, se enfundó por primera vez la casaca 'amarela' el 10 de agosto de 2010 en un amistoso contra Estados Unidos.



Ese día, a los 18 años, marcó el primer tanto de la victoria 2-0 contra los norteamericanos.



Desde entonces, rompió redes en los Mundiales de Brasil-2014 y Rusia-2018, en las Copas América de 2011, 2015 y 2021, la Copa Confederaciones 2013 y las eliminatorias sudamericanas, además de encuentros preparatorios.



El 13 de octubre de 2020 relegó a Ronaldo "El Fenómeno" (62 festejos contra selecciones) del puesto de segundo máximo artillero al marcar un triplete en el triunfo 4-2 contra Perú en Lima, en un duelo del clasificatorio sudamericano hacia el mundial árabe.



Pelé, por su parte, anotó su primer tanto con la 'Canarinha' a los 16 años y el mismo día de su estreno internacional.



Aquel 7 de julio de 1957, los brasileños enfrentaron a Argentina en un amistoso disputado en el mítico Maracaná de Rio de Janeiro.



El exdelantero, hoy con 82 años, ingresó en el segundo tiempo y empató el partido, que sin embargo terminó 2-1 a favor de los visitantes.



'O Rei' disputó su último juego con el equipo nacional el 18 de julio de 1971 en un choque de fogueo ante Yugoslavia (2-2) en el Maracaná.