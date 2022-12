Tchouaméni y Hernández, ausentes en el entreno antes de la gran final del Mundial

Theo Hernández y Aurélien Tchouaméni, víctimas de contusiones según la Federación Francesa, no realizaron el entrenamiento colectivo de los 'Bleus' el viernes a dos días de la final del Mundial contra Argentina. Tampoco estuvieron Ibrahima Konaté, Kingsley Coman y Raphaël Varane, enfermos.



A 48 horas del choque en el estadio Lusail, solo 19 de los 24 jugadores de los 'Bleus' estaban en el césped del estadio Jassim bin Hamad, el centro de entrenamiento del combinado francés.



"Aurélien Tchouaméni (contusión en la cadera) y Théo Hernandez (contusión en la rodilla) no estuvieron y permanecen trabajando en el gimnasio", precisó la FFF.



Anteriormente, la instancia había indicado que Varane, Coman y Konaté también iban a "ausentarse", pero realizarían una "actividad en sala", sin más precisiones.



Kingsley Coman ya se había perdido el entrenamiento del jueves después de experimentar los mismos síntomas que Dayot Upamecano y Adrien Rabiot, que no jugaron el miércoles contra Marruecos en las semifinales. Konaté y Varane también fueron "probablemente" afectados, según una fuente cercana a los 'Bleus'.