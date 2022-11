¿Quién sí se presentará? Así será la ceremonia de inauguración del Mundial Qatar 2022

Todo está listo para que se inicie este domingo la fiesta del fútbol, pero también para que la previa del gran evento deportivo sea un imponente show musical y artístico.



Cantantes de diferentes países estarán en acción, desde las 10:00 a.m., de Colombia, para darle rienda suelta a la ceremonia inaugural.



La lista de artistas que amenizarán la velada ante más de 60 mil aficionados presentes en el estadio Al Bayt de la ciudad de Al Khor, la encabeza la banda surcoreana BTS.



El colombiano J. Balvin también entrará en acción, lo mismo que la canadiense Nora Fatehi, el surcoreano Jung-kook, el nigeriano Patrick Nnaemeka Okorie, el norteamericano Trinidad Cardona, la qatarí Aisha, el africano Davido y la banda estadounidense Black Eyed Peas.



Estas figuras harán un show musical e interpretarán la canción oficial ‘Hayya Hayya’.



Este sábado se dio el preámbulo de la inauguración con el Fan Fest que organizó la Fifa en el parque Al Bidda de Doha, con la presencia de varios cantantes como Maluma, Myriam Fares y Nicki Minaj, quienes cantaron el tema oficial de la Copa del Mundo llamada ‘Tukoh Taka’.



La gran ausente del show, sin duda, será la colombiana Shakira, siempre invitada a los últimos mundiales, pero en esta ocasión declinó por las críticas que llueven por la vulneración de los derechos humanos en Qatar.



No se descarta que antes de la actuación de las estrellas, se presenten actos culturales que inviten a la unión del mundo a través del fútbol.



El evento no será de larga duración ya que a las 11:00 a.m. de Colombia está previsto que ruede el balón con el encuentro entre la local Qatar y Ecuador.



De esa manera, el pequeño país de los Emiratos, contra todas las críticas, le da inicio a un Mundial que le llevó 12 años prepararlo.