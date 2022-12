¿Qué dijo? Lionel Scaloni se refirió sobre el futuro de Messi en la Selección Argentina

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, dejó la puerta abierta a que su equipo siga disfrutando de Lionel Messi, al ser preguntado este lunes por su equipo y si este Mundial supone una presión añadida por ser el de la posible despedida de la gran estrella.



"Vamos a ver si sigue jugando o no" después con la Albiceleste o hasta cuándo, respondió Scaloni durante la conferencia de prensa de la víspera de la semifinal mundialista ante Croacia.



"Vamos a disfrutarlo todavía, es lo mejor para nosotros y para el mundo del fútbol. Si nos va bien, no solo le va a bien a él, sino a todo el país. Queda recorrido y un partido muy difícil como el de mañana", añadió.



Messi, que tiene 35 años, afirmó en la víspera del debut argentino en Qatar 2022 que estaba "seguramente" ante su último Mundial.



Scaloni alabó también el liderazgo que está teniendo el astro del París Saint-Germain durante este torneo.



"Leo no me sorprende, siempre fue así. Siempre fue un ganador", señaló.



El entrenador rosarino también quiso ponerse serio para "zanjar" las críticas que el equipo ha leído en los últimos días por diversas actitudes en el partido de cuartos de final ante Países Bajos, marcado por la tensión entre ambos equipos.



"El partido del otro día se jugó de la manera que se tenía que jugar, del lado de Holanda y de Argentina. El fútbol es esto. Por momentos hay que defender, otros tienes que atacar. Y se puede poner el partido como el del otro día, que haya discusiones. Hay un árbitro para controlarlo", indicó.



"Hay que sacar un tabú, todos sabemos ganar y todos sabemos perder. Perdimos contra Arabia y nos fuimos calladitos. Ganamos la Copa América en Brasil y se dio la imagen creo que más linda", apuntó.



"Este tema hay que zanjarlo. Respetamos tanto a Holanda, como a Croacia y como a todos los rivales. Es una impronta que tenemos desde el primer día que asumimos. Hay que desterrar eso de que no sabemos ni ganar ni perder, está totalmente alejado de la realidad", sentenció.



- Modric, "un placer" -

Respecto a Croacia y su estrella Luka Modric, Scaloni vaticinó que el partido será "muy complicado" por la calidad del equipo europeo, subcampeón mundial hace cuatro años en Rusia.



"Esperamos un partido muy difícil. Es de los equipos denominados realmente equipos. Juegan como eso, como un gran grupo, como un gran equipo, nos va a poner las cosas difíciles", estimó el técnico.



"Modric, es un placer que esté adentro y verlo jugar. Es un ejemplo para muchos, no solo por su calidad de jugador y su comportamiento. Te hace disfrutarlo como el día que jugamos contra (el polaco Robert) Lewandowski. Quien quiera al fútbol, quiere esos jugadores dentro de la cancha", afirmó.



Scaloni también fue preguntado por los diez minutos de descuento que decidió el árbitro Mateu Lahoz en el partido de cuartos ante Países Bajos, que forzó la prórroga con un tanto en el 90+11.



"Esto nuevo de dar ocho, nueve, diez, once minutos genera algo de inseguridad al que va ganando. Que te den diez minutos cuando crees que el partido está acabando genera inseguridad", analizó.



"Es una situación nueva de este Mundial y seguramente se irá haciendo más natural, pero ahora al ser nueva, y en un Mundial, da algo de inseguridad", estimó.