Qatar prohibe el consumo y venta de alcohol alrededor de los estadios a dos días de iniciar el Mundial

Las autoridades de Qatar y de la Fifa anunciaron el viernes que no se vendería cerveza alrededor de los estadios durante el Mundial, en un comunicado publicado dos días antes del arranque de la competición.



"Tras las conversaciones mantenidas entre las autoridades del país organizador y la Fifa se ha tomado la decisión de centrar la venta de bebidas alcohólicas en el Fifa Fan Festival, otros lugares de encuentro de los hinchas y los locales que dispongan de licencia para ello, y eliminar los puntos de venta de cerveza del perímetro de los estadios de la Copa Mundial", precisa el comunicado, sin aclarar las razones de esta decisión.



Este cambio proyecta una sombra sobre los otros compromisos precedentes del emirato musulmán conservador para acoger el Mundial.



"Algunos aficionados quieren tener una cerveza en el partido, otros no. Pero el verdadero asunto que este cambio ilustra es mucho mayor: la ausencia total de comunicación y de transparencia del comité de organización hacia los aficionados", denunció la FSA, asociación de aficionados ingleses, que se espera sean miles el lunes durante su primer partido contra Irán.



Preguntados de manera regular sobre la acogida de aficionados LGBTQ+ en un país en el que la homosexualidad esta criminalizada, las autoridades han repetido que "todo el mundo sería bienvenido sin discriminación".



Se trata también de un asunto delicado porque la marca de cerveza Budweiser es uno de los principales patrocinadores del evento desde hace tres décadas.



"Como en cualquier otra Copa del Mundo"

En su comunicado, los organizadores de la Copa del Mundo de fútbol agradecen al grupo AB InBev, del que forma parte Budweiser, por su "comprensión" y precisan que la marca mantiene la posibilidad de vender cervezas sin alcohol alrededor y dentro de los estadios.



La organización ha mantenido durante mucho tiempo la incertidumbre sobre la venta de alcohol durante el Mundial, normalmente muy regulada en el país, dando lugar a muchas especulaciones.



A principios de septiembre se confirmó que los puestos de cerveza abrirían alrededor de los estadios tres horas antes y hasta una media hora antes del inicio del partido. Deberían abrir de nuevo durante una hora después del pitido final. Solo las cervezas sin alcohol deberían estar ahora disponibles en los estadios.



"Pienso que ha ido una idea falsa sobre la venta de alcohol en los estadios. Nosotros operamos como en cualquier otra Copa del Mundo", se comprometió el director general del Mundial Nasser Al-Khater durante una rueda de prensa el 8 de septiembre.



El viernes por la mañana, tiendas con los colores rojo y blanco de Budweiser eran todavía visibles alrededor del estadio internacional Khalifa, Ahmed Ben Ali y Lusail, constató la AFP.



Alcohol en las zonas VIP

Una fuente cercana a la organización indicó a la AFP que, "desde hace cuatro días", esas tiendas se han alejado de la entrada de los aficionados porque eran "demasiado visibles". "Es una orden que viene de arriba", añadió esa fuente.



Los espacios VIP de los estadios proponen packs que incluyen "cervezas, champán, vinos y licores".



En la fanzone principal de la FIFA, comprar alcohol es posible a partir de las 18h30 locales. En otras fanzones privadas, las reglas varían.



En Catar, consumir alcohol es legal para los no musulmanes de más de 21 años pero está regulado de manera muy estricta.



Está prohibido introducir alcohol en el equipaje, incluso el comprado en el "duty free". Los residentes pueden comprar en una tienda dedicada que no está abierta a los turistas. Los visitantes pueden beber en la mayoría de los hoteles internacionales, en los que una cerveza o un vaso de vino pueden costar unos diez euros y un cóctel más de 15 euros.



Las reglas al respecto del consumo de alcohol en los estadios de fútbol varían de un país a otro. Durante la Copa Mundial de 2014, Brasil levantó la prohibición de consumir alcohol en los estadios a petición de la FIFA.