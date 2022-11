¿Por qué Argentina será siempre mi favorita en el Mundial? (opinión)

Cada que me preguntan cuál es mi selección favorita al título en los Mundiales, mi respuesta siempre es la misma, y sale más del corazón que de la razón: Argentina. Al final de cuentas, el fútbol es un sentimiento.



Argentina fue la primera selección que vi alzar la Copa del Mundo, por allá en el 78. Tenía yo 7 años y me vi todo el Mundial —mi primer Mundial— en un televisor Sharp a blanco y negro que ocupaba buena parte de la sala de mi casa. Adelante jugaba Mario Alberto Kempes, el ‘Matador’, y solo con su porte impresionaba. Pero en el pórtico estaba el ‘Pato’ Fillol, el arquero más grande que siempre vi, por el que me enamoré de esa posición en la cancha, aunque no pasé de ser jugador de potrero. Y verlo atajar era todo lo bueno que podía haber. Un espectáculo. Muchos años después, tuve la fortuna de conocerlo.



Con el paso del tiempo pude darle un valor más profundo a esa Copa, cuando supe que había sido conquistada en medio de la dictadura y que haberla ganado fue ‘el abrazo del alma’ —como lo titulara la emblemática revista El Gráfico— que necesitaban los argentinos en medio de la opresión y las desapariciones para recuperar la vida. En la tapa aparecían Tarantini y Fillol abrazados en el césped por Víctor Dell Aquila, un aficionado que burló la seguridad del estadio Monumental de Núñez y saltó a la grama. Un hombre sin brazos que lo mejor que sabía hacer era justamente eso, abrazar.



Por aquella época, la base extranjera del fútbol colombiano era argentina. En América yo había conocido a Pascuttini, Constantino, ‘Pinino’ Más y la ‘Fiera’ Cáceres. Y el Cali tenía a Benítez, Scotta, Landucci y Ruiz Moreno, y era entrenado por un ‘tal’ Bilardo. Mi padre, amante de Pelé y embebido aún por la grandeza del Brasil del 70, solo hablaba de la Auriverde. Argentina solo existía en el mapa. Pero el fútbol, repito, es un sentimiento. Y eso no te lo arranca nadie.



En el 82, en el Mundial de España, mi equipo era Argentina, por supuesto. La Albiceleste tuvo de nuevo en el arco a Fillol y puso en escena a Maradona, al que Menotti no quiso darle un chance en el 78 por su juventud. Decepción total fue esa Copa en Europa. Y llegó la del 86, en México, donde el Diego tocó el cielo y nos llevó allí mismo prendidos de su mano, la mano de Dios, si así quieren verlo.



No volvió a ganar una Copa del Mundo desde entonces Argentina, a pesar de tener en sus filas a Messi, para muchos el mejor jugador de la historia. En Brasil 2014 cubrí la final que los argentinos disputaron contra Alemania. Ahí estuve, en el Maracaná, haciendo una fuerza inconmensurable, pero Götze me sumó una segunda tristeza tras la salida de esa gran Colombia de Pékerman en cuartos de final a manos de los locales, y marcó el gol para el campeonato de los teutones.



Ahora, en Qatar, acudo de nuevo al corazón, y con mayor razón: aparte de que veo a una Argentina compacta, de bajo perfil pero hacendosa, y guiada por un prometedor Scaloni, no podría permitirse la historia que Messi, Lionel Messi, se vaya del fútbol sin alzar la Copa. Pelé la ganó. Maradona, también. Es tu turno, Leo.