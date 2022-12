Piscina, restaurante o paseos: lo que hacen los futbolistas durante la para del Mundial Qatar

Piscina, billar, restaurante o parque de atracciones: por primera vez desde el comienzo del torneo, el Mundial-2022 se tomará un día libre para todos este miércoles, ofreciendo un día de descanso merecido a los astros de Catar antes de abordar los cuartos de final.



¡No habrá partidos miércoles y jueves! Concentradas desde hace casi un mes, las selecciones que siguen en liza en Catar podrán aprovechar para pasar tiempo con sus familias y dar un poco de tregua al cuerpo... Aunque algunas de ellas, merced a un calendario favorable, ya han podido dar días libres a sus jugadores.



El domingo, el día después del triunfo de Argentina contra Australia (2-1), Leo Messi organizó un asado en las instalaciones de la Universidad de Catar (donde está concentrada la 'Albiceleste') en presencia de su mujer, sus tres hijos y algunos de sus compañeros (por ejemplo Nicolás Otamendi y el 'Papu' Gómez).



Otros países, como Brasil, siguieron entrenando, con una sesión tranquila en un ambiente distendido, antes de unirse a sus familiares y amigos que les esperaban en las gradas del estadio Grand Hamad.



Tité dio toques a la bola con sus nietos, así como Alisson, Everton Ribeiro, Fred o Fabinho con sus hijos.



PlayStation, ping-pong, dardos

España, eliminada en octavos de final el martes por Marruecos (0-0, 0-3 en la tanda de penales), fue la pionera en este campo: partidario de una gestión más moderna, Luis Enrique Martínez ya dio dos días de descanso a sus futbolistas antes de los octavos de final.



"Los jugadores no son extraterrestres. Todos necesitamos un día de descanso después de diez o doce días de concentración. No es algo extraordinario. Me parece super positivo que puedan pasar tiempo con su familia y amigos", declaró el seleccionador español en una de sus emisiones en directo en Twitch.



El 24 de noviembre, mientras Luis Enrique disfrutaba de su segunda pasión (el ciclismo), una quincena de jugadores fue a comer a un lujoso restaurante de Doha propiedad del cocinero estrella de las redes sociales 'Saltbae', donde destacó Ansu Fati ataviado con una dishdasha, la vestimenta tradicional de los hombres cataríes.



El sábado, mientras sus jugadores jugaban a la PlayStation, al ping-pong o a los dardos, el DT español celebró el 24º cumpleaños de su hijo Pacho. Una comida en familia con la presencia de Ferran Torres, quien sale con su hija Sira Martínez. El delantero del Barça aprovechó de su lado para ir con su novia a un parque de atracciones, en Al Maha.



"Nos impulsa para ser mejores"

Los más favorecidos por el calendario son los ingleses y los franceses, quienes gozarán de casi una semana de descanso entre su partido de octavos y el de cuartos que les enfrenta el sábado (19h00 GMT) en Al Bayt.



Inglaterra solo tuvo un verdadero día de descanso, el lunes. Mientras Harry Kane, Declan Rice y Jack Grealish ponían a prueba sus habilidades basquetbolísticas en la piscina, los más 'estudiosos', como Bukayo Saka o Luke Shaw, hicieron bicicleta elíptica para mejorar su recuperación.



Los ingleses recibieron la visita de sus familias durante medio día, después del segundo partido de la fase de grupos contra Estados Unidos (0-0). Los 'Bleus', de su lado, han podido pasar tiempo con su gente durante tres días.



La Federación Francesa de Fútbol autorizó que las familias de los jugadores y del 'staff' se quedaran en su campo base durante dos noches, de domingo a martes.



En las redes sociales se inmortalizaron momentos raros en una gran competición: las hijas de Jordan Veretout se divirtieron con el piano de la sala común, mientras que la hija de Mattéo Guendouzi lo hizo en la piscina del hotel de cinco estrellas donde se alojan los 'Bleus'.



Hugo Lloris retomó sus hábitos paternales, cochecito en mano, al igual que Theo Hernández. Kylian Mbappé, por su parte, aprovechó la ocasión para visitar a su compañero de club y amigo, Achraf Hakimi, que se preparaba para su partido contra España con Marruecos.



"Es un torneo que se hace bastante largo si llegas hasta el final, por lo que sentir la presencia de la familia, saber que están con nosotros, nos anima, también nos impulsa para ser mejores en el campo", explicó Veretout en rueda de prensa.