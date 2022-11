Partido sin emociones: Croacia y Marruecos no pasaron el empate en el comienzo del grupo F

La subcampeona mundial Croacia y su estrella Luka Modric empezaron su camino en el Mundial de Catar-2022 con un decepcionante empate sin goles (0-0) en su duelo ante Marruecos, este miércoles en Al Khor.



Este reparto de puntos abrió la batalla en el grupo F, que completan Bélgica y Canadá.



La igualada entre croatas y marroquíes en el estadio Al Bayt, que el domingo había sido el escenario de la apertura del Mundial, es el tercer 0-0 registrado en este torneo, después del Dinamarca-Túnez y el México-Polonia.



Modric, a sus 37 años, llegaba a su cuarto Mundial pero no pudo festejarlo con una actuación destacada, frente a un rival ordenado.



Era el regreso de Croacia y de su astro al torneo más importante del fútbol, cuatro años después de hacer historia con el subcampeonato de Rusia-2018 y la final perdida ante Francia por 4-2.



Croacia corta así su buena racha. Había ganado sus cinco últimos partido disputados, cuatro de ellos de carácter oficial, en la Liga de Naciones de la UEFA, donde consiguió así ganar su grupo y clasificarse para la 'Final Four' que decidirá el campeón en junio de 2023.



Marruecos, por su parte, consigue un resultado esperanzador ante uno de los equipos importantes de Europa. Es su sexta presencia en un Mundial, pero anteriormente únicamente logró superar la fase de grupos en una, en México-1986.



Lesión de Mazraoui

En la primera mitad, los dos equipos parecieron más preocupados de no cometer errores y las ocasiones fueron muy escasas.



Ivan Perisic tuvo la primera de relevancia en el minuto 17, con un disparo desde la frontal del área que se fue rozando la escuadra del arco defendido por Yassine Bounou.



Marruecos respondió poco después, con un disparo peligroso de falta que Hakim Ziyech (20) estrelló en la barrera.



La mejor oportunidad de los primeros 45 minutos llegó en el descuento de esa mitad, cuando Perisic puso desde la izquierda un balón al primer palo y allí Andrej Kramaric metió el pie para rematar y Bounou salvó a los norteafricanos.



Luka Modric envió poco después demasiado alto.



En el descanso fue cambiado el volante ofensivo Nikola Vlasic, que había terminado con dolor tras un golpe, por lo que su seleccionador Zlatko Dalic dio entrada a Mario Pasalic en su lugar.



En la segunda mitad, Marruecos comenzó con susto y una mala noticia, primero con Nordin Amrabat alejando casi sobre la línea una jugada de peligro, en el 52, y después con el cambio por lesión en el 60 de Noussair Mazraoui, defensa del Bayern de Múnich.



En el 64, Achraf Hakimi probó los reflejos del arquero Dominik Livakovic, que despejó de puños.



El orden defensivo de Marruecos desesperaba a Croacia, que lo intentó, sin éxito, hasta el final.



En el 81, Modric colgó un balón que remató de cabeza, fuera, Josko Gvardiol, que jugó el partido con una máscara protectora de color negro debido a un reciente choque de cabezas con un compañero de su club, el RB Leipzig alemán.



El empate deja la situación abierta para ambos, que jugarán su siguiente partido el domingo: Croacia se medirá ese día a Canadá, mientras que Marruecos hará lo propio ante Bélgica.



