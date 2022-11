No paran de festejar: Aficionados sauditas "en shock" tras la victoria de su selección ante Argentina

"En shock", los hinchas de Arabia Saudita, presentes en gran número y muy ruidosos en el estadio Lusail de Doha, fueron sorprendidos gratamente por los Halcones Verdes al vencer este martes a Argentina (2-1) en el debut de su equipo en el Mundial.



"¡Es increíble! Este resultado viene de otra parte", declaró Mohammad Al Muhim, un aficionado de 26 años que llegó el lunes de Arabia Saudita.



"Vi Inglaterra-Irán el lunes (victoria de los ingleses 6-2). Temía lo mismo. Hay que darse cuenta: es uno de los mejores equipos del mundo ante nosotros", prosiguió Al Muhim entre lágrimas.



"No puedo creerlo", exclamó su compatriota Najjeb Zuhair, de 19 años, también en el estadio junto a varios miles de seguidores de la selección del Golfo, en el estadio más grande del torneo (80.000 asientos).



"Honestamente llegamos aquí para divertirnos con los aficionados argentinos y cuando Messi marcó, estábamos decepcionados, pero no sorprendidos. Cuando los sauditas empataron, estábamos en shock y cuando inscribieron el segundo gol, no nos lo creíamos", contó Zuhair antes de subrayar el "magnífico trabajo de los jugadores y entrenadores".



El tono estaba forzosamente en el lado argentino, según Omar da Fonseca, exjugador argentino y comentarista ahora en Francia en la cadena BeIn Sports, "frustrado pero no demasiado sorprendido" por la derrota del albiceleste.



"Hace tiempo que digo que muchos de nuestros jugadores no juegan en los clubes más grandes de Europa. Desde un punto de vista individual, estamos lejos de los equipos que Argentina ha conocido en su historia", opinó Omar da Fonseca.



Rodeado de medio de miles de hinchas argentinos presentes en Doha, apuntó las lagunas físicas de sus jugadores favoritos como la causa de la derrota.



"Físicamente, algunos fueron superados o regresan de lesiones. Tenemos la mentalidad, las ganas, pero el cuerpo no puede más. Romero, Di María, Messi ya tienen cierta edad", precisó.



"Los sauditas con su disciplina, su abnegación, demostraron que se puede ganar a la creatividad", concluyó.

¡La fiesta de los hinchas de Arabia Saudi 🇸🇦 a la salida de Lusail tras vencer a Argentina 🇦🇷 y sumar sus primeros 3 puntos en #Qatar2022! pic.twitter.com/0x0YD2eKV8 — GOAL en español (@Goal_en_espanol) November 22, 2022