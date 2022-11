No hay "falsos aficionados" en el Mundial de Qatar, protestan seguidores y organizadores

"Es degradante y muy frustrante": Ameen Sharak, un indio que vive en Doha y seguidor de Inglaterra se enfada con los medios internacionales que sospechan que Qatar paga a "falsos aficionados" para desfilar con los colores de las selecciones clasificadas para el Mundial de 2022.



"Rechazamos en bloque estas afirmaciones, decepcionantes y sorprendentes", dijo de su lado el comité organizador del torneo en un comunicado el miércoles, en referencia a las críticas contra el país que se intensifican a medida que se acerca el comienzo de la competición, el domingo.



Entre los casi 200 indios (por solo una veintena de ingleses) que recibieron a la selección inglesa en su hotel de Al Wakrah, al sur de Doha, el martes por la noche, las conversaciones giraban en torno a los comentarios en las redes sociales y los artículos de prensa británicos, españoles y franceses que les calificaban de "falsos aficionados".



Lea además: Gareth Bale asegura estar totalmente en forma para enfrentar el Mundial de Qatar con Gales



Según Sajidh, de 29 años, los indios de Qatar están "indignados" porque se piense que fueron pagados para participar en un desfile frente al mar de Doha, que congregó a unas miles de personas ataviadas sobre todo con remeras de Argentina y Brasil, el viernes.



"Es pura y simple desinformación y querría decir alto y fuerte que ninguno de nosotros fue pagado de ninguna manera", asegura Sajidh. "Somos fans incondicionales de Inglaterra. Desde niño mi jugador favorito es David Beckham. Tenemos seguidores de Wayne Rooney, de Michael Owen...".

"La gente elige al equipo al que quiere apoyar"

"Nos duele mucho", añade Anas, quien sigue la Premier League "todos los fines de semana". "La gente no se da cuenta de la importancia del fútbol en Kerala", el estado de la punta sur de India de donde proceden la mayoría de los seguidores presentes en el hotel de los 'Three Lions'.



Durante la última Copa del Mundo se levantó una efigie de 25 metros del delantero Harry Kane en una ciudad de la provincia.



"Venimos de India pero no está clasificada, por tanto la gente elige al equipo al que quiere apoyar", cierra Anas.



Los fans que participaron en el desfile del viernes dicen que se enteraron de esto por las redes sociales y WhatsApp.

“Aficionados ingleses” en Qatar 🇶🇦 pic.twitter.com/dbr77qkxSN — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 15, 2022



Cada mañana desde su apertura a mediados de octubre, decenas de personas hacen cola en el principal punto de venta de boletos en el céntrico barrio de West Bay. Entre ellos hay muchos migrantes procedentes del sur de Asia. En Qatar hay 750.000 indios y 400.000 bangladesíes (de un total de 2,9 millones de habitantes).

"Messi el más famoso"

El domingo, un joven bangladesí salía de allí con las manos vacías. Sin querer dar su nombre, explicaba que no pudo comprar nada "porque no había boletos para ver a Lionel Messi".



Para Aron, un indio residente en Qatar, Messi es la estrella del Mundial. "Si puede ganar, ¡será definitivamente el mejor! Es muy famoso en Qatar porque fue embajador (de la empresa de telecomunicaciones) Ooredoo", explicó el adolescente de 16 años en el centro de la ciudad el martes.



Le puede interesar: El francés Christopher Nkunku, lesionado, dice adiós al Mundial de Qatar 2022



"Cristiano Ronaldo y Neymar también son famosos aquí, pero Messi es el más famoso", añaden dos nepalíes residentes en Qatar, Dipendra Shah, de 36 años, y Rakesh, de 33 (que no quiere dar su apellido).



El coste de los boletos les ha impedido comprarlos. "800 riales cataríes (unos 220 dólares, 212 euros), es demasiado caro. Pero volveremos porque los precios cambian de un día para otro", explicaron.



En un comercio de artículos deportivos de un centro comercial cercano, una vendedora confirmaba el domingo el interés de los locales por "las remeras de Argentina y Brasil sobre todo", así como de las grandes selecciones europeas. La elección de los turistas es sobre todo la de Qatar "para tener un recuerdo".