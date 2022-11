Neymar, descartado para el encuentro contra Camerún por el cierre del Grupo G del Mundial

Neymar tampoco jugará ante Camerún el viernes, en el cierre del Grupo G del Mundial de Qatar, debido a que aún no se recupera de la lesión en el tobillo derecho sufrida en el debut de Brasil, informó este martes el médico de la selección brasileña.



El '10' del Paris Saint Germain además "presentó un episodio de fiebre que ya está controlado" y que "no interfiere en su proceso de recuperación" del tobillo, dijo el médico Rodrigo Lasmar en un video divulgado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).



Los pentacampeones, ya clasificados a octavos de final, tampoco contarán con el lateral derecho Danilo, golpeado en el tobillo izquierdo en el debut victorioso ante Serbia (2-0) el jueves pasado.



Ni con el marcador de punta izquierdo Alex Sandro, otro titular, por una lesión muscular en la cadera ocurrida en la victoria 1-0 ante Suiza el lunes en el estadio 974 de Doha.



Por cuenta de esa molestia, el defensor de la Juventus (ITA) dejó el campo en el minuto 86, tres minutos después del tanto de Casemiro, para darle paso a Alex Telles.



"Los tres atletas no estarán disponibles para nuestro próximo juego contra Camerún" el viernes en el estadio de Lusail, aseguró el especialista.



Lasmar afirmó que Neymar y Danilo, ausentes contra los suizos, siguen sus respectivos procesos de recuperación, al igual que Alex Sandro, a quien esperan sanarlo "cuanto antes".



La baja de 'Ney' fue un golpe inesperado para Brasil en su propósito de ganar su sexto título mundial, el primero desde 2002.



El atacante llegó a Qatar tras una muy buena primera mitad de temporada en el club parisino, pero se lastimó en una entrada del defensa serbio Nikola Milenkovic antes de que Richarlison marcara el doblete de la victoria.



El astro fue reemplazado en el minuto 79 y desde entonces no ha vuelto a tener actividad con Brasil, que confía en tenerlo de vuelta para las fases de enfrentamiento directo.



"Lo queremos rápido con nosotros. Él está haciendo todo lo posible, incluso en la madrugada se está poniendo hielo" en la zona afectada, dijo este martes el exportero Cláudio Taffarel, preparador de arqueros de la 'Canarinha', en una rueda de prensa en la base de entrenamiento de los sudamericanos.