¿Mundial en Suramérica en 2030? Presidente de Conmebol apela "a responsabilidad de Fifa"

El presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez apeló a la "responsabilidad de la Fifa" para que Suramérica organice el Mundial-2030 coincidiendo con el centenario del torneo, en Uruguay-1930, este lunes durante un acto de presentación de una exposición sobre el fútbol sudamericano en Doha.



Pese a que la Fifa no elegirá el anfitrión del Mundial 2030, varias son las candidaturas que se han presentado, aunque las dos principales favoritas son las que representan a la UEFA (España, Portugal y Ucrania) y la Conmebol (Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile)



Pese a considerar "legítimo" que España y Portugal se postulen (recientemente se unió Ucrania por la situación que vive ese país tras la invasión de Rusia), Domínguez recordó que el de 2030 "es un Mundial distinto, estamos hablando de la edición del centenario, de un torneo que comenzó en Uruguay" en 1930.



"Por honrar la historia, porque si volvemos la vista atrás 100 años, cuando se jugaba con balones de cuero cosidos a mano, cuando los equipos no tenían uniformes, cuando el transporte era por barco, nadie hubiese imaginado la trascendencia que tiene un Mundial a nivel global", insistió el patrón del fútbol suramericano.



"Hay que volver a las raíces, donde comenzó todo, allá en el Estadio Centenario de Montevideo".



Por ello, Domínguez apeló a la "responsabilidad de la Fifa para asumir cómo quiere festejar este centenario".



"Hay que honrar el Mundial y Fifa tiene que poner lo suyo para que el Mundial se juegue en Suramérica y nosotros estamos trabajando en ello", reiteró el dirigente, que este lunes inauguró la exposición "El Árbol de los Sueños", un recorrido por la historia del fútbol en Sudamérica, que todos los aficionados en Doha podrán visitar mientras dure el Mundial.



La exposición representa "un barrio típico de Suramérica, el potrero, las calles en las que nacieron y siguen naciendo buena parte de nuestros jugadores, que son los mejores del mundo".



En la exposición se pueden ver recuerdos de estrellas del fútbol suramericano, pasadas y presentes (camisetas, fotografías), reproducciones a tamaño gigante de los torneos organizados por la Conmebol, aunque seguramente lo que más atraerá a los visitantes serán las dos estatuas de los dos grandes mitos del fútbol sudamericano, Pelé y Maradona, con la Copa del Mundo en las manos.



Homenaje a Maradona

Al acto asistieron, entre otros, el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin, representantes de los 10 países miembros de la Conmebol, y leyendas del fútbol argentino como Mario Kempes e integrantes del equipo argentino que levantó por última vez la Copa del Mundo en México-1986 como Óscar Ruggeri, Sergio Batista y Ricardo Giusti, ya que la confederación suramericana prevé realizar el día 25 de noviembre un homenaje a Diego Maradona, coincidiendo con el segundo aniversario del fallecimiento del astro argentino.



Finalmente, Domínguez se refirió también a la denuncia de violación de los Derechos Humanos en Qatar realizadas por varios países europeos, que contrasta con una actitud de menor confrontación por parte de los miembros de la Conmebol.



"La posibilidad que tenemos hoy de visitar y conocer esta cultura, de poder hablar de estos temas abiertamente es muy sano, pero no creo que sea un debate que tenga que terminar ni empezar hoy, es un tema que nos compete a todos, en todo el mundo. Lamentablemente la lucha es para todos igual y no hay ningún país que pueda decir que está libre de culpa", declaró.