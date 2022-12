Lionel Messi: "Este grupo es una locura, lo hicimos"

"Este grupo es una locura, lo hicimos", celebró el astro Lionel Messi luego de que Argentina se clasificara a la final del Mundial de Catar al golear 3-0 este martes a la Croacia de Luka Modric en el estadio de Lusail.



"Pasan muchas cosas por la cabeza, muy emocionante ver todo esto. Como dijimos desde el principio, ver toda esta gente, la familia, durante todo el Mundial, fue algo increíble lo que vivimos. Vamos por el último partido, que es lo que queríamos", afirmó el '10' a la televisión al término del partido.



Autor del 1-0, de penal, Messi tuvo otra buena noche al asistir de manera magistral a Julián Álvarez en el 3-0 definitivo contra unos croatas que no estuvieron finos en defensa.



Con su anotación, 'La Pulga' alcanzó al francés Kylian Mbappé como máximo artillero de la Copa del Mundo, ambos con cinco dianas.



"Hace tiempo que estoy disfrutando de esto, de este Mundial, más allá de que nos tocó empezar perdiendo, estábamos confiados en que este grupo lo iba a sacar adelante. Le pedimos a la gente que confiara porque sabíamos lo que somos. Este grupo es una locura, lo hicimos, lo hicimos, vamos a jugar una final más. Una vez más Argentina está en una final de una Copa del Mundo", afirmó.



La Albiceleste, subcampeona en Brasil-2014 con Messi en el campo, ahora esperará a su rival, que saldrá del choque del miércoles entre Francia y Marruecos.



Messi, de 35 años, dedicó la clasificación a la final a su familia y al pueblo argentino.



"Mi familia es lo máximo para mí, la que me acompañó siempre. Hemos pasado duras, hemos pasado muy buenas, y hoy nos toca vivir una espectacular, así que disfrutándolo con ellos y con toda la gente que está en Argentina, que no tengo duda que debe ser una locura también", cerró.