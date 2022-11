La guía del Mundial Qatar 2022 más allá de Messi: grupos, figuras y datos clave de la gran fiesta del fútbol

Los fanáticos del fútbol alistan sus gargantas para gritar al máximo los goles que se marquen en el evento más hermoso que tiene este deporte: el Mundial Qatar 2022.



Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el planeta entero se va a paralizar para no perderse ningún detalle del Mundial de Qatar 2022, un torneo que en esta edición será exótico por donde se lo mire: se jugará por primera vez en Medio Oriente y en unas fechas poco habituales, ya que la gran fiesta del balompié siempre se había disputado en los meses de junio y julio.



Por todos estos elementos, Qatar 2022 será el Mundial diferente. Será la Copa de los millones, del lujo, de los estadios impresionantes, de los jeques en las tribunas y de la pasión de los hinchas que lleguen a buscar no solo a las grandes figuras de cada selección, sino también a conocer esos ‘tesoros escondidos’ que solo se podrán descubrir visitando las cinco ciudades: Jor, Lusail, Rayan, Al Wakrah y la coqueta Doha.



A continuación, El País le presenta la Guía mundial, con los grupos, estadísticas, el calendario de partidos, los horarios y equipos que buscarán la gloria en Qatar 2022.

Los grupos

Grupo A: Qatar, Ecuador, Senegal y Países bajos



Grupo B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales



Grupo C: Argentina, México, Arabia Saudita y Polonia



Grupo D: Francia, Australia, Dinamarca y Túnez



Grupo E: España, Alemania, Costa Rica y Japón



Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia



Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza y Camerún



Grupo H: Portugal, Uruguay, Corea del Sur y Ghana

Grupo A

Calendario de partidos, horarios y estadios

20 de noviembre: Qatar Vs. Ecuador (11:00 AM. - Estadio Al Khor)



21 de noviembre: Senegal Vs. Países Bajos (11:00 A.M. – Estadio Al Thumama)



25 de noviembre: Qatar Vs. Senegal (8:00 A.M. – Estadio Al Thumama)



25 de noviembre: Países Bajos Vs. Ecuador (11:00 A.M. – Estadio Khalifa International)



29 de noviembre: Países Bajos Vs. Qatar (10:00 A.M. – Estadio Al Bayt)



29 de noviembre: Ecuador Vs. Senegal (10:00 A.M. – Khalifa International

Qatar

Escalafón Fifa: 50



¿Cómo clasificó al Mundial Qatar 2022? Como país anfitrión, Qatar se clasificó directamente para participar en el primer Mundial de su historia.



Historia en los Mundiales: es su debut en el torneo.



Nómina habitual: Saad Al Sheeb, Pedro Miguel, Bassam Al-Rawi, Boualem Khoukhi, Abdelkarim Hassan, Homam Ahmed, Karim Boudiaf, Abdelaziz Hatem, Hassan Al Heidos, Almoez Ali y Akram Afif.



Entrenador: Félix Sánchez (español, 46 años)



Resultados con Catar: 41 triunfos, 17 empates y 25 derrotas entre 2017 y 2022.

Figura: Akram Afif

El delantero Akram Afif puede jugar tanto en ambos costados como en punta de ataque. El jugador, que cumplirá 26 años el 18 de noviembre, nació en Doha de padre tanzanio de origen somalí, primero futbolista y luego entrenador, y de una madre de Yemen. Pasó por clubes europeos: Eupen belga, propiedad del fondo catarí QSI (también accionista del París SG), Villarreal o el Sporting de Gijón, en España. Afif juega actualmente con el Al-Sadd de Qatar, club campeón en 2020-2021 y 2021-2022.

Ecuador

Escalafón Fifa: 44



¿Cómo clasificó al Mundial Qatar 2022? Por ser cuatro en las eliminatorias de la Conmebol.



Historia en los Mundiales: Cuarta participación. Su mejor resultado fue llegar a octavos de final en 2006.



Nómina habitual: Alexander Domínguez, Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Alan Franco, Carlos Gruezo, Moisés Caicedo; Ángel Mena, Michael Estrada y Enner Valencia.



Entrenador: Gustavo Alfaro (argentino, 59 años)



Resultados con Ecuador: 9 triunfos, 10 empates y 8 derrotas entre 2020 y 2022.

La figura: Enner Valencia

El delantero del Fenerbahce de Turquía es un veterano de la selección, con la que ha estado en tres eliminatorias mundialistas y en cuatro ediciones de la Copa América.



En el Mundial de Brasil-2014 convirtió los 3 tantos ecuatorianos.



A pesar de su olfato goleador, es criticado por errar penales para la selección. El último, el 27 de setiembre en el empate (0-0) con Japón en un amistoso. Luego también falló para su equipo turco.

Senegal

Selección Senegal. AFP / El País

Escalafón Fifa: 18



¿Cómo clasificó al Mundial Qatar 2022? Eliminó por penales a Egipto en duelo directo de las eliminatorias africanas.



Historia en los Mundiales: es su tercera Copa del Mundo. Su mejor papel fue en el 2002, cuando pasó a cuartos de final.



Nómina habitual: Edouard Mendy, Bouna Sarr, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Saliou Ciss, Cheikhou Kouyaté, Nampalys Mendy, Idrissa Gana Gueye, Ismaila Sarr, Famara Diedhiou y Sadio Mané.



Entrenador: Aliou Cissé (senegalés, 46 años)



Resultados con Senegal: 54 triunfos, 17 empates y 12 derrotas entre 2020 y 2022.



Figura: Sadio Mané (Bayern Múnich)

En su pequeño pueblo Bambali, en Casamanza, podría haber sido imán, como su padre, pero prefirió convertirse en estrella del fútbol y guiar a su país a su primer título en la Copa de África, el pasado febrero. Marcó el tiro decisivo de la tanda de penales en la final ante Egipto (4 a 2 por penales tras 0-0). "Ballonbuwa", el 'Mago del Balón', su apodo en Bambali, estuvo cerca de llevarse el Balón de Oro, terminando segundo en la clasificación de 2022. Sueña con llevarse ese galardón en 2023 y para ello será clave su actuación en el Mundial. Este año pasó del Liverpool al Bayern de Múnich, donde ya brilla. Afronta por lo tanto su segundo Mundial en un gran momento.

Países Bajos

Escalafón Fifa: 8



¿Cómo clasificó al Mundial Qatar 2022? Quedó líder del Grupo G de las eliminatorias Uefa.



Historia en los Mundiales: Tiene 11 participaciones. Fue subcampeón en 1974, 1978 y 2010; y tercero en 2014.



Nómina habitual: Jasper Cillessen, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Denzel Dumfries, Steven Berghuis, Frenkie de Jong, Davy Klaasen, Daley Blind, Steven Bergwijn y Memphis Depay.



Entrenador: Louis van Gaal (neerlandés, 71 años)



Resultados con Países Bajos: 11 triunfos, 4 empates y 0 derrotas entre 2021 y 2022, su ciclo actual.

Figura: Virgil van Dijk (Liverpool)

La 'roca' del Liverpool es el símbolo de la solidez defensiva de los Países Bajos de Van Gaal. Tras perderse la Eurocopa del año pasado por una lesión de rodilla, el capitán de la 'Naranja Mecánica' disputará su primer gran torneo en Qatar 2022, después de haber sido uno de los elementos claves del equipo subcampeón de la Liga de Naciones de 2019. "Este Mundial de Catar será seguramente mi experiencia más bonita con la selección", afirmó este jugador, que con el Liverpool lo ha ganado prácticamente todo (Liga de Campeones, Mundial de Clubes, Premier League, Copa de Inglaterra).

Grupo B

Calendario de partidos, horarios y estadios

21 de noviembre: Inglaterra Vs. Irán (8:00 A.M. – Estadio Khalifa International)



21 de noviembre: Estados Unidos Vs. Gales (2:00 P.M. – Estadio Ahmad Bin Ali)



25 de noviembre: Gales Vs. Irán (5:00 A.M. – Estadio Ahmad Bin Ali)



25 de noviembre: Inglaterra Vs. Estados Unidos (2:00 P.M. – Estadio Al Bayt)



29 de noviembre: Gales Vs. Inglaterra (2:00 P.M. – Estadio Ahmad Bin Ali)



29 de noviembre: Irán Vs. Estados Unidos (2:00 P.M. – Estadio Al Thumama)

Inglaterra

Escalafón Fifa: 5



¿Cómo clasificó al Mundial Qatar 2022? Conquistó el Grupo I de las eliminatorias de la UEFA



Historia en los Mundiales: Fue campeón en la edición de 1966. Ha jugado, con esta, 15 Copas del Mundo.



Nómina habitual: Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Kalvin Phillips, Declan Rice, Mason Mount, Phil Foden, Harry Kane y Raheem Sterling.



Entrenador: Gareth Southgate (inglés, 52 años)



Resultados con Inglaterra: 46 triunfos, 17 empates y 13 derrotas entre 2017 y 2022.

Figura: Harry Kane (Totteham)

Punta de lanza y capitán del equipo desde el último Mundial, lleva sobre sus hombros gran parte de las esperanzas de Inglaterra. En plena madurez a sus 29 años, es mucho más que un goleador y participa en la construcción de las acciones. Con 51 goles en 75 partidos con la selección, tiene en el punto de mira el récord absoluto de Wayne Rooney, que inscribió 53 tantos en 120 partidos, y espera superarlo en el Mundial Qatar 2022.

Irán

Escalafón Fifa: 20



¿Cómo clasificó al Mundial Qatar 2022? Terminó en los primeros dos puestos del Grupo A de las eliminatorias de Asia.



Historia en los Mundiales: Ha participado en seis Copas del Mundo, pero nunca pasó la primera ronda.



Nómina habitual: Amir Abedzadeh, Sadegh Moharrami, Hossein Kanaanizadegan, Shoja Khalizadeh, Milad Mohammadi, Ali Gholizadeh, Ahmad Nourollahi, Saeid Ezatolahi, Alireza Jahanbaksh; Sardar Azmoun y Mehdi Taremi.



Entrenador: Carlos Queiroz (portugués, 69 años)



Resultados con Irán: 61 triunfos, 28 empates y 13 derrotas en sus dos ciclos.

La figura: Mehdi Taremi (Porto):

Atacante de excelente técnica, con un gran control y una habilidad innata para desmarcarse en el área rival. Vive un gran momento futbolístico en el Porto, donde es la gran figura. Suma más de 40 goles en dos temporadas con el ‘dragao’.

Gales

Escalafón Fifa: 19



¿Cómo clasificó al Mundial Qatar 2022? Superó en el repechaje europeo a Austria y a Ucrania.



Historia en los Mundiales: Fue quinto en la edición de Suecia 1958. Esta será su segunda Copa del Mundo.



Nómina habitual: Danny Ward, Rhys Norrington-Davies, Chris Mepham, Christopher Ross Gunter, Wesley James Burns, Jonathan Williams, Joseff Morrell, Dylan Christopher Levitt, Mattew Smith, Daniel James y Gareth Bale.



Entrenador: Robert Page (galés, 47 años)



Resultados con Gales: 10 triunfos, 9 empates y 9 derrotas desde 2020 hasta 2022.

La figura: Gareth Bale (Los Ángeles F.C.)

El exatacante del Real Madrid, donde no contó con demasiados minutos en sus últimas temporadas, nunca ha dejado atrás a su selección, a la que lleva en brazos desde hace años. Después de fichar por Los Angeles FC para intentar tener una condición física compatible con una competición larga, Bale sabe que a sus 33 años libra el que puede ser su último gran combate, el Mundial Qatar 2022.

Estados Unidos

Escalafón Fifa: 16



¿Cómo clasificó al Mundial Qatar 2022? Fue tercero en el octogonal final de la Concacaf.



Historia en los Mundiales: Su mejor participación fue en Uruguay 1930, cuando se quedó con el tercer lugar. Este será su Mundial número 11.



Nómina habitual: Matt Turner, Antonee Robinson, Walker Zimmerman, Miles Robinson, Sergino Dest, Tyler Adams, Weston McKennie, Yunus Musah, Christian Pulisic, Ricardo Pepi y Tim Weah.



Entrenador: Gregg Berhalter (estadounidense, 49 años)



Resultados con Estados Unidos: 36 triunfos, 10 empates y 10 derrotas desde 2018 hasta 2020.

Figura: Christian Pulisic (Chelsea)

Figura indiscutible de la selección (21 goles en 52 partidos) al punto de ser apodado 'Capitán América', a Pulisic le sigue costando afianzarse como titular en el Chelsea. En 2019, el equipo inglés pagó 64 millones de euros al Borussia Dortmund por los servicios de este habilidoso punta de 24 años. Si bien Pulisic ha tenido algunas buenas etapas con los 'Blues', alzando el trofeo de la Liga de Campeones de 2021, las lesiones y la falta de confianza de sus entrenadores frenaron su desarrollo. En medio de rumores sobre un posible traspaso, Pulisic quiere reivindicarse en el gran escaparate de Qatar 2022.

Grupo C

Calendario de partidos, horarios y estadios

22 de noviembre: Argentina Vs. Arabia Saudita (5:00 A.M. – Estadio Lusail)



22 de noviembre: México Vs. Polonia (11:00 A.M. – Estadio 974)



26 de noviembre: Polonia Vs. Arabia Saudita (8:00 A.M. – Estadio Education City)



26 de noviembre: Argentina Vs. México (2:00 P.M. – Estadio Lusail)



30 de noviembre: Polonia Vs. Argentina (2:00 P.M - Estadio 974)



30 de noviembre: Arabia Saudita Vs. México (2:00 P.M. – Estadio Lusail)

Argentina

Escalafón Fifa: 3



¿Cómo clasificó al Mundial Qatar 2022? Fue segundo en las eliminatorias de la Conmebol.



Historia en los Mundiales: Fue campeón en 1978 y 1986; y Subcampeón en 1990 y 2014. Tiene 18 participaciones.



Nómina habitual: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Ángel Di María, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Julián Álvarez, Lionel Messi y Lautaro Martínez.



Entrenador: Lionel Scaloni (argentino, 44 años)



Resultados con Argentina: 32 triunfos, 13 empates y 4 derrotas entre 2018 y 2022.

Figura (Lionel Messi)

A los 35 años, Messi busca ganar su primera Copa del Mundo en lo que será su quinta participación (Alemania-2006, Sudáfrica-2010, Brasil-2014 y Rusia-2018), con el subcampeonato en 2014 como mejor actuación. Llega a Qatar 2022 con una marca de 90 goles en 164 partidos con la Albiceleste (récord de tantos anotados y de cotejos disputados).

Arabia Saudita

Escalafón Fifa: 51



¿Cómo clasificó al Mundial Qatar 2022? Ganó el Grupo B de las eliminatorias asiáticas.



Historia en los Mundiales: Su mejor participación fue en Estados Unidos 1994, quedando en el puesto 12. Suma 10 participaciones.



Nómina habitual: Mohammed Al-Owais, Sultan Al-Ghannam, Abdulelah Al-Amri, Ali Al-Bulaihi, Yasir Al-Shahrani, Mohammed Kano, Abdulelah Al-Malki, Salem Al-Dawsari, Salman Al-Faraj, Fahad Al-Muwallad y Saleh Al-Shehri.



Entrenador: Hervé Renard (francés, 54 años)



Resultados con Arabia: 12 triunfos, 5 empates y 4 derrotas entre 2019 y 2022.

Figura: Salem al-Dawsari (Al-Hilal)

El extremo Salem al-Dawsari, apodado 'El tornado', participa en su segundo Mundial después de Rusia-2018. Héroe de la confrontación ante Egipto, marcó el gol decisivo (2-1) en los últimos segundos del partido. También se lución en la Copa de Asia 2019 y en los Juegos Olímpicos 2021 en Tokio. En un duelo con hondo carácter diplomático contra Yemen en fase de clasificación, el jugador de 31 años evitó la humillación a su país al marcar el gol de la igualada (2-2). Un gol suyo dio la victoria en los últimos segundos ante Uzbekistán, y es uno de los principales artífices de la presencia de Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022.

México

Escalafón Fifa: 13



¿Cómo clasificó al Mundial Qatar 2022? Fue segundo en el octogonal final de la Concacaf.



Historia en los Mundiales: Sus mejores participaciones han sido en 1970 y 1986, llegando hasta los cuartos de final. Será su Copa Mundo número 17.



Nómina habitual: Guillermo Ochoa, Néstor Araujo, César Montes, Gerardo Arteaga, Julio Domínguez, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Edson Álvarez, Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Alexis Vega.



Entrenador: Gerardo Martino (argentino, 59 años)

La figura: Guillermo Ochoa (América)

El emblemático arquero se prepara para participar en su quinto Mundial y ya expresó su intención de llegar al de 2026.



En 2022, a sus 37 años, impuso dos récords: más partidos sin recibir gol con el América, su club, y más partidos con la selección mexicana. De su paso por Europa aún se recuerda su etapa con el Ajaccio (2011-2014, en la Ligue 1 francesa en ese momento) y del Mundial 2014 se recuerda su atajada de antología a Neymar contra Brasil (0-0).

Polonia

Escalafón Fifa: 26



¿Cómo clasificó al Mundial Qatar 2022? Derrotó a Suecia en el repechaje de la Uefa.



Historia en los Mundiales: Fue tercera en los Mundiales de 1974 y 1982. Será su novena participación en el certamen orbital.



Nómina habitual: Wojciech Szczesny, Matty Cash, Bartosz Bereszynski, Kamil Glik, Jan Bednarek, Tymoteusz Puchacz, Piotr Zielinski, Grzegorz Krychowiak, Jakub Moder, Arkadiusz Milik y Robert Lewandowski.



Entrenador: Czeslaw Michniewicz (polaco, 52 años)



Resultados con Polonia: 3 triunfos, 2 empates y 3 derrotas durante 2022.

Robert Lewandowski (Barcelona)

Apodado a menudo "Lewangoalski" por su efectividad espectacular, ha sido alabado durante ocho años en el Bayern de Múnich, antes de aterrizar este año en el FC Barcelona. A sus 34 años, el goleador polaco sueña con que Polonia dé la gran sorpresa y lograr un gran éxito con su selección, después de haber tocado el cielo con el Bayern Múnich en varias ocasiones, especialmente en 2020 con la conquista de la Liga de Campeones europea.

Grupo D

Calendario de partidos, horarios y estadios

22 de noviembre: Dinamarca Vs. Túnez (8:00 A.M. – Estadio Education City)



22 de noviembre: Francia Vs. Australia (2:00 P.M. – Estadio Al Janoub)



26 de noviembre: Túnez Vs. Australia (5:00 A.M. – Estadio Al Janoub)



26 de noviembre: Francia Vs. Dinamarca (11:00 A.M. – Estadio 974)



30 de noviembre: Túnez Vs. Francia (10:00 A.M. – Estadio Education City)



30 de noviembre: Australia Vs. Dinamarca (10:00 A.M. – Estadio Al Janoub)

Francia

Escalafón Fifa: 4



¿Cómo clasificó al Mundial Qatar 2022? Terminó primera del Grupo D de las eliminatorias de la UEFA.



Historia en los Mundiales: Campeona en 1998 y 2018. Catar será su Copa del Mundo número 16.



Nómina habitual: Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Raphael Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernández, Eduardo Camavinga, Mateo Guendouzi, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Karim Benzemá.



Entrenador: Didier Deschamps (francés, 54 años)



Resultados con Francia: 84 triunfos, 26 empates y 22 derrotas entre 2012 y 2022.

Figura: Kylian Mbappé (PSG)

Un verdadero ‘fenómeno’. Mbappé es una ráfaga cada que toma el balón y un mortero cada que está frente al arco rival. El Mundial de Rusia 2018, que ganó con todos los honores, fue el de su explosión. Ahora, en el Mundial Qatar 2022, ya está consolidado como lo que es: una gran estrella.

Australia

Escalafón Fifa: 38



¿Cómo clasificó al Mundial Qatar 2022? Venció por penales a Perú en el repechaje.



Historia en los Mundiales: Llegó a octavos de final en el 2006. Esta es su quinta participación.



Nómina habitual: M. Ryan, N. Atkinson, B. Wright, Krowles, A. Behich, A. Mooy; M. Boyle, A. Hrustic, J. Irvine, C. Goodwin y M. Leckie.



Entrenador: Graham Arnold (australiano, 58 años)



Resultados con Australia: 21 triunfos, 4 empates y 6 derrotas entre 2018 y 2022.

Ajdin Hrustic (Hellas Verona)

Es un volante ofensivo de grandes condiciones técnicas. Su principal virtud, además de la buena pegada, es la manera de organizar el juego en ataque de su combinado nacional. Fue campeón de la Europa League con el Eintracht Frankfurt.

Dinamarca

Escalafón Fifa: 10



¿Cómo clasificó al Mundial Qatar 2022? Conquistó el Grupo F de las eliminatorias de la UEFA.



Historia en los Mundiales: En Francia 1998 logró llegar a cuartos de final. Ha jugado la Copa del Mundo en cinco oportunidades.



Nómina habitual: Kasper Schmeichel, Daniel Wass, Andreas Christensen, Simon Kjaer, Joakim Maehle, Christian Eriksen, Pierre-Emile Hojbjerg, Thomas Delaney, Martin Braithwaite, Yussuf Poulsen y Mikkel Damsgaard.



Entrenador: Kasper Hjulmand (danés, 50 años)



Resultados con Dinamarca: 22 triunfos, 2 empates y 9 derrotas entre 2020 y 2022.

Figura: Christian Eriksen (Manchester United)

El "rey" modesto de la selección, que volvió a los terrenos de juego después de haberse derrumbado durante un partido de la Eurocopa como consecuencia de una parada cardíaca en junio de 2021. Su regreso aporta dinamismo a un conjunto irreprochable durante la competición europea, siendo derrotado solamente en semifinales.

Túnez

Escalafón Fifa: 30



¿Cómo clasificó al Mundial Qatar 2022? Venció a Malí en la llave decisiva de las eliminatorias africanas.



Historia en los Mundiales: Fue noveno en el Mundial de Argentina 1978.



Nómina habitual: Bechir Ben Said; Mohamed Drager, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Ali Maaloul; Aïssa Laïdouni, Ellyes Skhiri, Mohamed Ben Romdhane; Wahbi Khazri, Seifeddine Jaziri, Youssef Msakni.



Entrenador: Jalel Kadri (tunecino, 50 años)



Resultados con Túnez: 5 triunfos, 2 empates y 1 durante este 2022. Será su sexta participación.

Wahbi Khazri (Montpellier)

A sus 31 años, el jugador nacido en Ajaccio (Córcega, Francia) sigue siendo el más experimentado de Túnez y ha disputado todas las Copas de África desde 2013. Su talento está más que demostrado, a imagen de su increíble gol desde 68 metros para sorprender al arquero del Metz, la pasada temporada con la camiseta del Saint-Etienne en la liga francesa. En el Mundial-2018 fue el mejor jugador de su equipo, dio dos asistencias y marcó dos goles, especialmente ante Panamá (2-1), brindando a Túnez la segunda victoria de su historia en un Mundial, después de superar 3-1 a México en 1978.

Grupo E

Calendario de partidos, horarios y estadios

23 de noviembre: Alemania Vs. Japón (8:00 A.M. – Estadio Khalifa International)



23 de noviembre: España Vs. Costa Rica (11:00 A.M. – Estadio Al Thumama)



27 de noviembre: Japón Vs. Costa Rica (5:00 A.M. – Estadio Ahmad Bin Ali)



27 de noviembre: España Vs. Alemania (2:00 P.M. – Estadio Al Bayt)



1 de diciembre: Japón Vs. España (2:00 P.M. – Estadio Khalifa International)



1 de diciembre: Alemania Vs. Costa Rica (2:00 P.M. – Estadio Al Bayt)

España

Escalafón Fifa: 7



¿Cómo clasificó al Mundial Qatar 2022? Quedó primero en el Grupo B de las eliminatorias de la UEFA.



Historia en los Mundiales: Fue campeón en el Mundial de Sudáfrica 2010. Es su participación número 16.



Nómina habitual: Unai Simón, César Azpilicueta, Eric García, Pau Torres, Jordi Alba, Koke, Sergio Busquets, Pedri, Pablo Sarabia, Álvaro Morata y Ferran Torres.



Entrenador: Luis Enrique (español, 52 años)



Resultados con España: 24 triunfos, 12 empates y 6 derrotas entre 2018 y 2022.

Figura: Pedri (Barcelona)

Actitud y desparpajo. Estas son dos palabras que podrían describir a la nueva ‘joya’ del fútbol español, que en este Mundial Qatar 2022 espera apoderarse del mediocampo de su equipo para emular las grandes actuaciones de una escuadra que siempre ha tenido el molde de los grandes volantes, como lo fueron Xavi e Iniesta.

Costa Rica

Escalafón Fifa: 31



¿Cómo clasificó al Mundial Qatar 2022? Venció a Nueva Zelanda en el repechaje intercontinental.



Historia en los Mundiales: Llegó a cuartos de final en Brasil 2014. Es su sexta participación en el torneo.



Nómina habitual: Keylor Navas, Keysher Fuller, Óscar Duarte, Francisco Calvo, Bryan Oviedo, Gerson Torres, Celso Borges, Yeltsin Tejeda, Jewison Bennette, Joel Campbell y Anthony Contreras.



Entrenador: Luis Fernando Suárez (colombiano, 52 años)



Resultados con Costa Rica: 13 triunfos, 6 empates y 5 derrotas entre 2021 y 2022.

Figura: Keylor Navas

El portero Keylor Navas (35 años) del París Saint-Germain es la máxima figura y leyenda de la selección costarricense. 'San Keylor' viene de labrarse una carrera exitosa con el Real Madrid equipo con el que alzó en tres ocasiones (2016, 2017 y 2018) la Liga de Campeones de Europa. Navas fue clave para que Costa Rica avanzara a los cuartos de final en el Mundial de Brasil-2014.

Alemania

Escalafón Fifa: 11



¿Cómo clasificó al Mundial Qatar 2022? Ganó el grupo J de las eliminatorias de la Uefa.



Historia en los Mundiales: Campeón en cuatro oportunidades: 1954, 1974, 1990 y 2014. Suma 20 participaciones en la Copa.



Nómina habitual: Manuel Neuer, Jonas Hofmann, Niklas Sule, Antonio Rudiger, Thilo Kehrer, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Ilkay Gundogan, Serge Gnabry, Kai Havertz y Leroy Sané.



Entrenador: Hansi Flick (alemán, 57 años)



Resultados con Alemania: 9 triunfos, 5 empates y 1 derrotas entre 2021 y 2022.

Figura: Manuel Neuer

A sus 36 años, Manuel Neuer vive sus últimos años en la selección, con este Mundial de Catar y probablemente con la Eurocopa de Alemania-2024. Fue campeón del mundo con la 'Mannschaft' en Brasil-2014 y sigue siendo un arquero de primera fila, a pesar de la competencia con Marc-André Ter Stegen. Es capitán de su selección y ha revolucionado su posición, haciendo a veces de una especie de líbero, con salidas fuera de su arco. Se lesionó en el hombro izquierdo y no juega desde el 8 de octubre, pero debería estar recuperado para el Mundial de Qatar 2022.

Japón

Escalafón Fifa: 24



¿Cómo clasificó al Mundial Qatar 2022? Fue segundo en el Grupo B de las eliminatorias asiáticas.



Historia en los Mundiales: Ha llegado tres veces a octavos de final (2002, 2010 y 2018). Será su séptima participación.



Nómina habitual: Shuichi Gonda, Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Takehiro Tomiyasu, Yuto Nagamoto, Wataru Endo, Gaku Shibasaki, Junya Ito, Takumi Minamino, Daichi Kamada y Yuya Osako.



Entrenador: Hajime Moriyasu (japonés, 53 años)



Resultados con Japón: 39 triunfos, 8 empates y 10 derrotas entre 2018 y 2022

Figura: Takumi Minamino (Mónaco)

Es el jugador de más renombre en Japón, sobre todo por lo que fue su paso por el Liverpool, donde cuajó muy buenas actuaciones. Ahora mismo destila su talento en el Mónaco. Jugador rápido, habilidoso y con gol, que seguro pondrá en aprietos a las defensas rivales.

Grupo F

Calendario de partidos, horarios y estadios

23 de noviembre: Marruecos Vs. Croacia (5:00 A.M. – Estadio Al Bayt)



23 de noviembre: Bélgica Vs. Canadá (2:00 P.M. – Estadio Ahmad Bin Ali)



27 de noviembre: Bélgica Vs. Marruecos (8:00 A.M. – Estadio Al Thumama)



27 de noviembre: Croacia Vs. Canadá (11:00 A.M. – Estadio Khalifa International)



1 de diciembre: Croacia Vs. Bélgica (10:00 A.M. – Estadio Ahmad Bin Ali)



1 de diciembre: Canadá Vs. Marruecos (10:00 A.M. Estadio Al Thumama)