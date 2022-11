"La fase de eliminación directa ya ha empezado para nosotros": Müller tras la derrota ante Japón

Después de perder 2-1 en el primer partido mundialista contra Japón este miércoles en Doha, el delantero de Alemania Thomas Müller definió muy claramente la situación de la Mannschaft: "La fase de eliminación directa ya ha empezado para nosotros".



"Nos ha faltado eficacia ante el arco y los japoneses lo han sido en los últimos 20 minutos", comenzó diciendo Müller. "En la primera parte hubo cosas positivas, pero en la segunda ellos arriesgaron y nos encontramos en esta situación".



"Hay que recuperarse, aún tenemos una opción, pero tenemos que ganar imperativamente a España. Creo que necesitaremos dos victorias para avanzar más lejos. La fase de eliminación directa ya ha comenzado para nosotros", añadió el delantero en referencia a los dos siguientes compromisos, contra La Roja y frente a Costa Rica, que fue goleada este miércoles por el equipo de Luis Enrique (7-0).



A Müller le recordaron la situación de Alemania en 2018, donde ya quedó eliminada en la primera fase. "Puede parecer el mismo escenario, con una derrota inicial (...) Tenemos calidad para ganar a España y Costa Rica, pero como se ha visto hoy, un partido tiene 90 minutos y también podemos perder".



El capitán Manuel Neuer también lamentó la falta de puntería de sus compañeros. "Las ocasiones que fallamos y la defensa insuficiente son las razones de la derrota", analizó.



"Japón presionó más arriba, nos faltó calma y buen posicionamiento. Con mejores pases y más confianza en nosotros mismos todo hubiera ido mejor", añadió el portero del Bayern Múnich.



En cambio, el centrocampista Ilkay Gündogan, autor del único tanto germano (de penal), puso el foco en la defensa: "La forma en que encajamos los goles fue sencillamente demasiado fácil. Especialmente el segundo gol, no sé si hemos visto un gol más fácil en la Copa del Mundo".



"Dominamos, tuvimos innumerables oportunidades y casi anotamos el segundo gol (...) No estamos jugando mal, pero falta convicción. Que tengamos el balón, que nos movamos, que propongamos soluciones. Tenemos la sensación de que todo el mundo no quiere el balón", concluyó el jugador del Manchester City.