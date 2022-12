La defensa 'matagigantes' de Marruecos se pondrá a prueba ante Mbappé por la semifinal

La defensa de Marruecos, la menos vulnerada y punta de lanza del equipo revelación del Mundial de Qatar, tendrá una nueva prueba de fuego cuando enfrente a la Francia del artillero Kylian Mbappé el miércoles por un pase a la final.



Los marroquíes, primeros africanos en disputar unas semifinales mundialistas, ya tienen la medida para derrumbar gigantes y salir ilesos, todo un reto adicional para el goleador (5 tantos) de la Copa del Mundo.



En los cinco juegos que han disputado en el desierto catarí, apenas recibieron un gol, en la victoria 2-1 ante Canadá en el cierre del Grupo F... y fue una anotación en propia puerta del defensor Nayef Aguerd.



"Han visto que no somos fáciles de ganar. Estamos tácticamente bien, con corazón grande, no dejamos espacio, corremos y tenemos jugadores técnicos que pueden marcar diferencias, también tenemos suerte", dijo el seleccionador Walid Regragui.



El entrenador ha atribuido la solidez de la retaguardia a la compenetración de sus jugadores para armar bloques compactos, que limitan el campo de acción de los rivales más talentosos, y a las actuaciones de su portero Yassine Bounou 'Bono'.



La fórmula ha resultado muy efectiva: hasta el momento han permitido apenas diez tiros directos al arco (dos por encuentro en promedio). Francia, por ejemplo, ha recibido 15, de los cuales cinco terminaron venciendo la resistencia de Hugo Lloris.



- Silenciar cañones -

"Nos estamos convirtiendo en el equipo que todo el mundo quiere en esta Copa del Mundo porque estamos demostrando que, aunque no tengas mucho talento, si le pones deseo, corazón y convicción, puedes llegar", afirmó el DT.



Los 'Leones del Atlas' salieron indemnes frente a la Croacia de Luka Modric (0-0), que enfrentará a la Argentina de Lionel Messi el martes en la otra semifinal, y la Bélgica (triunfo 2-0) de Eden Hazard, Kevin de Bruyne y Romelu Lukaku en la fase de grupos.



En octavos, neutralizaron a la España de Pedri, Gavi y Dani Olmo en tiempo reglamentario y la prórroga (0-0). Ni siquiera en los penales (3-0) se infló su red...



'Bono', el portero menos vencido de la liga española la pasada temporada, por encima de Thibaut Courtois y Jan Oblak, atajó dos penas máximas, a Carlos Soler y a Sergio Busquets, mientras que Pablo Sarabia envió al palo.



"Ellos, con la calidad de jugadores que tienen, en algún momento iban a tener una o dos, había que estar preparados. Yo siempre digo que el portero tiene que hacer su trabajo. A veces sale por un lado, a veces por otro", señaló entonces el guardameta, de 31 años.



Luego, en cuartos, mojaron la pólvora de un Portugal que llegaba envalentonado tras golear 6-1 a Suiza, una de las defensas más sólidas de Europa.



Ni Gonçalo Ramos, autor de un 'hat-trick' contra los suizos, ni Cristiano Ronaldo, máximo artillero de la historia del fútbol, pudieron desactivar el cerrojo marroquí.



- Nuevo depredador a domar -

Las apuestas defensivas como las de Marruecos suelen no ser del agrado de muchos aficionados. Sus esfuerzos ofensivos son limitados -cinco goles en igual número de juegos-, pero hasta sus dolidos rivales destacan el mérito detrás de esa fortaleza.



"Hay mucho nivel defensivo por parte de los equipos que plantean un partido como el de Marruecos", afirmó el portero español, Unai Simón, tras la eliminación ibérica.



El 4-3-3 usado normalmente por Regragui, que puede transformarse con facilidad en un 4-5-1, es sostenido por jugadores que ya se han hecho nombre en Europa, como el lateral Achraf Hakimi (PSG, FRA) o los atacantes Hakim Ziyech (Chelsea, ENG) y Youssef En-Nesyri (Sevilla, ESP).



Pero también por tipos de menor cartel pero buen rendimiento, como los defensores Noussair Mazraoui (Bayern Múnich, ALE) y Nayef Aguerd (West Ham, ENG) o el volante mixto Azzedine Ounahi (Angers, FRA).



La campeona defensora Francia, dueña de la tercera ofensiva más anotadora en Catar con 11 goles, por detrás de Inglaterra (13) y Portugal (12), se presenta como el nuevo depredador a domar.



Además de Mbappé, los 'galos' amenazan con Olivier Giroud, Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé.



"Cualquiera que juegue contra nosotros tendrá que estar a su mejor nivel para ganarnos, no será fácil hacerlo", aseguró Regragui. "Ese es el mensaje que quiero mandar".