Fifa propone su propia banda de capitán para el Mundial, pero selecciones optan por 'One Love'

Ante la voluntad de varios equipos del Mundial 2022 de portar un brazalete con bandas coloredas a favor de la inclusión, la Fifa reaccionó el sábado sacando su propio brazalete con mensajes para movilizar, un intento de frenar la iniciativa llevada a cabo en especial por Alemania.



A pesar de la propuesta de la Fifa, algunas selecciones usarán esta banda (One Love, en contra de la discriminación y apoyo a la inclusión) en cada uno de los debuts de este Mundial de Qatar 2022. Foto AFP

La Mannschaft y la selección danesa repitieron el sábado a pesar de ello que sus capitanes, Manuel Neuer y Simon Kjaer portarían el brazalete 'One Love' que habían previsto llevar, a favor de la inclusión y contra la discriminación, y no el de la FIFA.



Por el momento, de los ocho capitanes de las selecciones en el origen de esta iniciativa solo el francés Hugo Lloris ha anunciado que renunciaba a esta propuesta. El inglés Harry Kane será el primero en mostrarlo sobre un campo del Mundial, el lunes.



"El deporte más popular del planeta también puede contribuir a cambiar nuestras sociedades para mejor, transmitiendo mensajes positivos", escribió la Federación Internacional en un comunicado, proponiendo su propia iniciativa.



En los brazaletes de capitanes propuestos por la FIFA a las 32 selecciones aparecerán varios lemas, como "Salvemos el planeta", "Educación para todos" o "No a la discriminación".



"Los equipos participantes podrán difundir los mensajes entregados por la FIFA a través de los brazaletes de los capitanes", eligiendo el lema deseado, precisa el comunicado.



En el escrito, la organización con sede en Zúrich no se ha pronunciado sobre los brazaletes de colores de la iniciativa 'One Love'. Las autoridades futbolísticas se han opuesto históricamente a los mensajes políticos en los estadios.



Ante la duda de saber si los capitanes que llevan el brazalete 'One Love', en lugar de los propuestos por la Fifa, se enfrentarían a sanciones, la instancia no ha querido hacer comentarios al respecto.



Manuel Neuer, campeón del mundo con Alemania en 2014, dejó claro el sábado que llevaría el brazalete 'One Love', mientras que su federación dijo estar dispuesta a aceptar cualquier multa.



"Nuestro capitán (Simon Kjaer) llevará el brazalete 'One Love'. No sé cuáles serán las consecuencias, ya veremos", dijo por su parte el centrocampista ofensivo de Dinamarca Christian Eriksen.



Desde su designación como organizador del evento en 2010, Catar se ha enfrentado a fuertes críticas, que se han intensificado a medida que se acercaba la celebración del evento, en particular sobre los derechos humanos, incluidos los de las personas LGBTQ+.



La homosexualidad y las relaciones sexuales fuera del matrimonio están penadas en el pequeño emirato del Golfo.