Esta es la cuota colombiana que estará presente en el Mundial de Qatar 2022

El hecho de que la Selección Colombia de fútbol no haya clasificado al Mundial de Qatar, competencia que se cumplirá entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, no significa que el país no vaya a tener representantes allí. La cuota cafetera en este certamen no es muy numerosa, pero sí tendrá exponentes en diferentes áreas.



De hecho, dos futbolistas que comparten nacionalidad colombiana estarán en acción entre el selecto grupo de 32 naciones participantes.



Uno de ellos es Jonathan Osorio, quien participará en el certamen con la Selección de Canadá, que clasificó al Mundial como líder de la Concacaf y estará ubicado en el grupo F, junto con Bélgica, Marruecos y Croacia.



Osorio nació en Toronto, Ontario, en 1992, pero sus padres de origen colombiano, se establecieron en Norteamérica. El mediocampista de 30 años se identifica tanto el país cafetero, que se plasmó en su piel un tatuaje del café colombiano.



Otro futbolista que estará en acción es Jesús Ferreira, que aunque nació en Santa Marta hace parte de la Selección de Estados Unidos, la cual compartirá el grupo B con Inglaterra, Irán y Gales. El jugador de 21 años es hijo del exfutbolista colombiano David Ferreira, hoy entrenador de Unión Magdalena. En el 2022 ha mostrado su capacidad anotadora en el Dallas FC, donde este año acumula 18 goles, en 31 partidos disputados en la MLS.



Sin embargo, en lo deportivo el principal representante del país será el entrenador antioqueño Luis Fernando Suárez.



“Es lindo y ahí es de cuando más fortalezas saco, porque si hay algo que me mueve a hacer las cosas correctamente es todo lo que he recibido de los colombianos... Ha sido espectacular y especial”, expresó.



El actual director técnico de La Selección de Costa Rica, que compartirá el grupo F, con España, Alemania y Japón, guarda gratitud con sus compatriotas por hacerlo sentir un digno representante de esta tierra.



A Suárez lo acompañan en el cuerpo técnico los también colombianos Felipe Camacho (entrenador mental) y John Jairo Bodmer (asistente).



Igualmente, en otros roles no menos importantes, habrá varios compatriotas. Entre ellos se destacan el árbitro tolimense Nicolás Gallo, quien engrosará el equipo arbitral que tendrá a su cargo el manejo del VAR; y el comunicador bogotano Juan Felipe Mejía, quien será el Venue Media Manager en el Education City Stadium, escenario que albergará ocho partidos hasta la fase de cuartos de final.



Él será el encargado de dirigir la logística y la operación de los diferentes medios que cubrirán los juegos que se realicen allí.



Para Mejía, quien ajusta su tercer mundial consecutivo de mayores trabajando para la Fifa, es “una responsabilidad muy grande llevar el nombre del país en este evento, porque eres una especie de embajador. Si yo cometo un error no mencionarán mi nombre, dirán el colombiano que se equivocó”.



Al igual que Juan Felipe hay otros compatriotas que pasan en el anonimato, pero que dejarán en alto el nombre del país