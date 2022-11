"Es un golpe muy duro": Gustavo Alfaro sobre la eliminación de Ecuador del Mundial de Qatar

La eliminación sufrida por Ecuador este martes en primera ronda del Mundial de Qatar 2022 es un "golpe muy duro, una frustracion muy grande", reconoció su seleccionador, Gustavo Alfaro, que estudia ponerle fin a su carrera.



"Lamentablemente no se dio el pase a la segunda ronda, por eso el dolor que hoy todos tenemos, que Ecuador debe tener por quedar afuera" de Qatar 2022, el cuarto Mundial al que asistía en su historia.



De todas formas, aseveró el entrenador argentino, Ecuador "no debe perder de vista la camada de estos chicos, una generación muy joven, que está adquiriendo experiencia que le servirá en el futuro".



"No tengo ninguna duda de que tendrán su revancha", añadió.



La tricolor perdió 2-1 este martes con Senegal en el estadio Khalifa International y terminó en tercer lugar del Grupo A, con cuatro puntos, detrás de los campeones de Africa (5) y de Países Bajos, líder con siete unidades. Qatar no sumó puntos.



Ismaila Sarr a los 42 minutos adelantó a Senegal de tiro penal pero la oncena sudamericana igualó a los 68 minutos por intermedio de Moisés Caicedo.



Dos minutos después, el capitán senegalés, el defensa central del Chelsea inglés Kalidou Koulibaly, anotó el tanto de la victoria de los Leones de la Teranga.



De esta manera, Ecuador se marcha del Mundial con un triunfo ante Catar (2-0), un empate contra Países Bajos (1-1) y la derrota ante los campeones de Africa.



Según Alfaro, Ecuador queda eliminado por esos "pequeños detalles que marcan grandes diferencias, que nos privan de seguir en el Mundial".



Alfaro explicó que en el primer tiempo "no fuimos Ecuador" y que Senegal dominó el trámite, pero que su oncena "asumió un compromiso mayor, empató el partido" y ahi "nos faltó experiencia, esa que te permite manejar los tiempos".



Además, también "hay un contenido emocional que juega" en esta clase de partidos y reiteró que "lamentablemente nos quedamos al margen, afuera de un sueño muy lindo".



Ecuador solo una vez pudo avanzar a la segunda ronda de un Mundial, en Alemania-2006 donde en dicha instancia fue eliminado por Inglaterra, que le ganó 1-0 con un gol de David Beckham.



- Futuro incierto -

Por otro lado, Alfaro indicó que no tiene claro si seguirá como seleccionador de Ecuador y si incluso continuará con su profesión de director técnico.



"Es una cuestion personal decidir si sigo dirigiendo, más allá de Ecuador. Necesito tiempo para saber qué voy a hacer de mi carrera profesional, qué decisiones voy a tomar", afirmó el Lechuga, de 60 años.



"Creo que ahora no es momento para tomar decisiones, tengo que parar la pelota y ver qué quiero hacer de mi carrera, si voy a seguir dirigiendo o no", agregó.



Ahora, finalizó, "estoy embargado del dolor que tenemos todos por la derrota y creemos que tiene que pasar un tiempo para pensar que decisión tomo sobre mi futuro, si sigo al frente de Ecuador, voy a otro lado a dirigir o acabo con mi carrera".