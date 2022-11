En vivo: así transcurre la ceremonia de inauguración del Mundial Qatar 2022

Antes del Catar-Ecuador, primer encuentro del Mundial-2022 (domingo a las 11:00 a.m. hora de Colombia), el torneo se inaugurará con una ceremonia que recordará a las de los Juegos Olímpicos, "mezclando la tradición catarí y la cultura universal" y que tendrá como principal artista invitado uno de los miembros del célebre grupo de K-pop BTS, anunciaron los organizadores.



La ceremonia, programada en siete actos, tendrá una duración aproximada de 30 minutos y comenzará a las 17h40 locales (11:40 am) en el estadio Al-Bayt, cuya arquitectura está inspirada en las tiendas tradicionales beduinas.



"Incluirá un pequeños homenajes a las 32 selecciones que compiten, a anteriores anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA y a los voluntarios del campeonato", precisó la FIFA en un comunicado.



Jungkook, uno de los siete miembros del conocido grupo surcoreano BTS, interpretará 'Dreamers', uno de los himnos oficiales de este primer Mundial en un país árabe, junto al cantante catarí Fahad Al-Kubaisi.



Estrellas de la música como Dua Lipa y Rod Stewart habían anunciado que renunciaban a participar en la ceremonia de inauguración.



La cantante explicó en Instagram que espera "visitar Catar cuando cumpla con todos los compromisos en materia de Derechos Humanos que hizo cuando le asignaron la organización de la Copa del Mundo", en momentos en los que el pequeño emirato del Golfo recibe críticas por el trato dispensado a los trabajadores migrantes y a las personas del colectivo LGBT+.



Discurso del emir

Junto al emir de Catar, el jeque Tamim ben Hamad Al-Thani, que debería pronunciar un discurso de bienvenida, se espera la presencia de varios jefes de Estado y de gobierno, entre ellos el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed ben Salman y los presidentes palestinos Mahmud Abas, argelino Abdelmadjid Tebboune, ruandés Paul Kagame y el de Liberia, el antiguo futbolista George Weah.



El secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres y el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) Thomas Bach también estarán presentes.



El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken realizará una visita de dos días a Catar, pero no asistirá al partido inaugural ya que su llegada está prevista para el lunes.



Dinamarca, uno de los países más hostiles a la disputa del Mundial en Catar, informó que ningún miembro de su gobierno ni el embajador estará presente en la cita.



Situado a unos 50 km al norte de la capital Doha e inaugurado el 30 de noviembre de 2021, el estadio Al-Bayt tiene una capacidad para 60.000 espectadores y toma el nombre de las 'bayt al sha'ar', las tiendas tradicionales utilizadas por las poblaciones nómadas de Catar y de la región del Golfo.



El partido enfrentará al anfitrión y actual campeón de Asia (2019), Catar, que debuta en una fase final mundialista, y Ecuador, uno de los cuatro representantes de la Conmebol que en su cuarto Mundial intentará al menos igualar su mejor resultado, los octavos de final en Alemania-2006.



En vivo: ceremonia de inauguración del Mundial Qatar 2022:

🇶🇦 | AHORA - QATAR 2022: Ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/m2xz2dpIxe — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 20, 2022

Los bailarines durante la ceremonia de apertura antes del partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial Qatar 2022 entre Qatar y Ecuador en el Estadio Al-Bayt en Al Khor, al norte de Doha pic.twitter.com/kbTcISTxtA — El País Cali 📰 (@elpaiscali) November 20, 2022