En España, la segunda casa de Lionel Messi, celebran el título del exjugador del Barcelona

El astro argentino Lionel Messi copa la portada de los diarios españoles este lunes tras alzar la Copa del Mundo con Argentina, el último gran título que faltaba a su impresionante palmarés, en una final de infarto con Francia.



"¡Dios existe!", tituló este lunes el diario deportivo catalán Sport, sobre una foto de Messi levantando la Copa del Mundo.



"Messi, el mejor de la historia", abre, por su parte, Mundo Deportivo, con una foto del astro argentino besando el trofeo que tanto ansiaba, tras una final ganada a Francia en los penales (4-2, tras 2-2 en los 90 minutos, y 3-3 en la prórroga).



"La carrera y la vida de Messi necesitaba una Copa para ser plena", señala su director, Santi Nolla, en su columna, agregando que "ya la tiene. Ya no hay duda: Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol. Sin discusión".



"En el cielo", titula el diario As, para el que "Argentina conquista su tercer mundial agarrado a la figura de Messi", quien aparece en primera portado a hombros y levantando la Copa del Mundo.



"Messi ya tiene su Mundial completando una carrera que no tiene parangón. Lo ha conseguido jugando todos los minutos de su Selección, siendo eje del juego, marcando más goles que nadie, cargando en cada minuto con la responsabilidad de mover a su equipo", afirmó el presidente de honor de As, Alfredo Relaño, en su columna.



"La Copa se fue con quienes más la deseaban, y esos fueron Argentina y Messi, cuya determinación se leía desde el primer día en su pétreo ceño", añadió Relaño, recordando que "la primera estrella se llamó Kempes. La segunda se llamó Maradona. La tercera, la más esperada, se llama Messi."



"Messi Albicelestial", tituló el rotativo Marca, para el que "el '10' a tiene su estrella con Argentina, completando su envidiada colección y emparejándose con el 'Diez' (Maradona)".



"El debate futbolístico empieza a despejarse entre los dos genios del fútbol mundial y el resto de inmortales (Cruyff, Pelé, Di Stéfano, Cristiano...). Nadie puede discutir a Leo", añadió el diario deportivo más leído en España.



La hazaña de Messi y la Albiceleste también es portada en la prensa generalista como el diario El Mundo, que titula "Messi culmina su obra", mientras que para el diario El País "La Argentina de Messi se corona tras una final memorable" y para ABC, "Messi borda la tercera estrella mundialista para Argentina".