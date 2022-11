El regreso de Götze: Alemania anunció su lista de convocados para Qatar 2022

El centrocampista Mario Götze, único goleador de la final del Mundial-2014 contra Argentina (1-0 tras prolongación), fue incluido este jueves por el seleccionador de Alemania, Hansi Flick, para disputar el Mundial-2022 en Qatar (20 de noviembre-18 de diciembre).



"Héroe de Rio" en 2014 para toda Alemania, Götze no había sido convocado en la selección desde el 14 de noviembre de 2017, en un empate en un amistoso contra Francia (2-2).



El centrocampista del Eintracht de Fráncfort forma parte de la lista de 26 jugadores convocados por Flick, igual que Thomas Müller, Manuel Neuer y Matthias Ginter, los cuatro supervivientes del título en Brasil hace ocho años.



El centrocampista del Real Madrid Toni Kroos, otro de los héroes de 2014, renunció a seguir jugando con la selección alemana el pasado verano, tras la Eurocopa.



Flick ha convocado a tres porteros, entre ellos Manuel Neuer, completamente repuesto de la lesión en el hombro izquierdo que lo alejó de los terrenos de juego durante cuatro semanas en el mes de octubre, quien disputará su cuarta Copa del Mundo tras 2010, 2014 y 2018.



En ataque, con la baja del delantero de la Nationalmannschaft Timo Werner, lesionado hace ocho días, Hansi Flick ha convocado al casi treintañero del Werder Bremen Niclas Füllkrug, y al joven Youssoufa Moukoko del Borussia Dortmund, el más joven jugador alemán llamado a jugar un Mundial.



Füllkrug está realizando una gran primera parte de la temporada, segundo mejor goleador de la Bundesliga por detrás del internacional francés Christopher Nkunku, mientras que Moukoko, oriundo de Yaoundé y que festejará sus 18 años el día del partido de apertura del Mundial de 2022 entre Ecuador y Qatar, brilla con el Dortmund.



Entre los grandes ausentes, además de Werner, operado del tobillo izquierdo, Marco Reus no se ha repuesto del todo de su lesión de mediados de septiembre y se perderá un segundo Mundial tras 2014 por lesión. Por su parte, el defensa central del Dortmund Mats Hummels no ha sido incluido en la lista por decisión de Flick.



Campeona del mundo en 2014, Alemania busca su quinta estrella en el Mundial de 2022, aunque fue eliminada prematuramente en la Copa del Mundo de 2018 en Rusia en primera vuelta y en octavos de final contra Inglaterra en la Eurocopa de 2020, el año pasado.



Ganador de la Champions con el Bayern de Múnich, Hansi Flick se dispone a disputar su primer gran torneo con la selección alemana, tras suceder a Joachim Löw en el verano de 2021, después de haber sido su segundo durante ocho años del otoño de 2006 al verano dorado de 2014.



La lista de Alemania para el Mundial:



Porteros (3): Manuel Neuer (Bayern Múnich/GER), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona/ESP), Kevin Trapp (Eintracht Francfort/GER)



Defensas (9): Armel Bella Kotchap (Southampton/ENG), Matthias Ginter (Friburgo/GER), Christian Günter (Friburgo/GER), Thilo Kehrer (West Ham/ENG), Lukas Klostermann (RB Leipzig/GER), David Raum (RB Leipzig/GER), Antonio Rüdiger (Real Madrid/ESP), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund/GER), Niklas Süle (Borussia Dortmund/GER)



Centrocampistas (8): Julian Brandt (Borussia Dortmund/GER), Leon Goretzka (Bayern Múnich/GER), Mario Götze (Eintracht Francfort/GER), Ilkay Gündogan (Manchester City/ENG), Kai Havertz (Chelsea/ENG), Joshua Kimmich (Bayern Múnich/GER), Jamal Musiala (Bayern Múnich/GER), Thomas Müller (Bayern Múnich/GER),



Delanteros (6): Karim Adeyemi (Borussia Dortmund/GER), Niclas Füllkrug (Werder Bremen/GER), Serge Gnabry (Bayern Múnich/GER), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach/GER), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund/GER), Leroy Sané (Bayern Múnich/GER)