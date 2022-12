El emotivo mensaje de Pelé a la Selección Brasil para juego ante Corea en Qatar 2022

El exastro Pelé, tres veces campeón del mundo con Brasil, deseó este lunes "suerte" a su selección y dijo que verá el partido de octavos contra Corea desde el hospital de Sao Paulo donde permanece internado.



"Veré el partido desde el hospital y estaré alentando a cada uno de ustedes. ¡Buena suerte para nuestro Brasil!", escribió el exfutbolista, de 82 años, dirigiéndose a los jugadores en Doha.



El mensaje de Pelé estaba ilustrado con una foto suya a los 17 años por las calles de Suecia, donde conquistó en 1958 el primero de los cinco trofeos mundialistas de Brasil.



"En 1958, en Suecia, caminaba por las calles pensando en cumplir la promesa que había hecho a mi padre", explicó Pelé, recordando que había prometido volver a casa con el trofeo, tras ver a su padre sufrir con la derrota ante Uruguay en 1950, en una traumática final en Rio conocida como el "Maracanazo".



"Sé que muchos jugadores de la selección hicieron promesas parecidas y que también irán en busca de su primera Copa del Mundo. Quiero inspirarles, amigos míos", añadió.



Edson Arantes do Nascimento, Pelé, fue internado el 29 de noviembre para una reevaluación de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon identificado el año pasado, según informó el hospital Albert Einstein de Sao Paulo.



"O rei" también está tratando una infección pulmonar y permanece "estable", con "buena respuesta" a los antibióticos.



Dos hijas de Pelé desmintieron el domingo que la salud del exastro esté en riesgo y se mostraron confiadas en que regresará a casa cuando se mejore del cuadro respiratorio.



Pelé "está enfermo, está viejito, pero en este momento está internado debido a una infección en el pulmón. Y cuando mejore, vuelve para casa", dijo Kely Nascimento en una entrevista televisiva con el programa Fantastico del canal Globo.



"No está diciendo adiós en el hospital", agregó Kely, quien explicó que la infección derivó de una infección de covid-19 por la que pasó el exjugador tres semanas atrás.



"No está en riesgo, está en tratamiento", añadió su hermana, Flavia Arantes.



Numerosas personalidades del fútbol le enviaron mensajes de apoyo a lo largo del fin de semana desde Catar, entre ellos el francés Kylian Mbappé y el capitán inglés Harry Kane.