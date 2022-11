Ecuador abre el Mundial con un duelo ya decisivo frente a la anfitriona Qatar

Primer partido y en juego ya buena parte de las chances de Ecuador para superar la primera fase del Mundial de Qatar, que arrancará el domingo con el duelo entre la 'Tri' y el combinado anfitrión.



En un grupo A en el que también están Senegal y el gran favorito a ganar la llave, Países Bajos, todo lo que no sea una victoria ante el anfitrión complicará una eventual clasificación de Ecuador a los octavos de final, ya que la 'Tri', a priori, debería jugarse la segunda plaza con Qatar y el vigente campeón de África, pese a no poder contar con su estrella Sadio Mané, lesionado.



Ecuador afronta la cita catarí, su cuarta presencia en un Mundial, con el objetivo de al menos igualar la histórica actuación en Alemania-2006, donde el combinado dirigido entonces por el colombiano Luis Fernando Suárez superó por primera vez y hasta ahora última la primera fase, cayendo en octavos ante Inglaterra (1-0).



"Soñamos con la mejor Copa Mundial de la historia de Ecuador", admitió el capitán Énner Valencia en una reciente entrevista al portal de la Fifa



El veterano delantero (33 años recién cumplidos), actualmente en el Fenerbahce turco, tendrá la responsabilidad de marcar goles en un equipo que atraviesa una seguía goleadora, con apenas dos tantos en los seis partidos amistosos de preparación para Qatar-2022.



Éxito desde la defensa

Pero también es cierto que el equipo formado por el argentino Gustavo Alfaro ha basado su clasificación al Mundial en una defensa de hierro, siendo el tercer equipo con menos goles encajados (19 en 18 partidos), solo por detrás de las dos potencias regionales, Brasil y Argentina.



"Vamos a salir a la cancha siendo Ecuador. El favoritismo de Qatar está en que llevan preparando este partido más de 12 años (...) y nosotros hemos tenido tres días, pero demostraremos una identidad, aunque a los jugadores ya he avisado que no nos alcanzará con lo que dimos en la clasificatoria", declaró Alfaro este sábado en la conferencia de prensa previa al duelo.



Sin renunciar a ningún objetivo, Alfaro señaló que "para Ecuador ya es un éxito estar en el Mundial", precisando que cuenta con todo el plantel sano después de llevar ya varios días en Qatar, entrenándose y aclimatándose al clima soporífero de este pequeño emirato del Golfo.



No obstante, cuando a las 11:00 a.m (hora colombiana) eche a rodar el balón en el estadio Al Bayt de Al Khor, la localidad más alejada de Doha (a unos 50 km de la capital), será ya noche cerrada, por lo que para los locales el clima no será una ventaja.



Qatar, con ADN Barça

Salvo imprevisto de última hora, Alfaro debería poder contar con todos sus hombres y la única duda en el once inicial debería ser si arrancar de entrada con dos puntas o jugar algo más conservador.



Enfrente, Ecuador tendrá a Qatar, un equipo que debuta en un Mundial, aunque contará con la 'ventaja' de jugar en casa.



Bajo la batuta del español Félix Sánchez (46 años), el técnico formado en las categorías inferiores del FC Barcelona, Qatar lleva años preparándose para su Mundial con el fin de no ser, junto a Sudáfrica en 2010, el único anfitrión en quedar eliminado en una primera fase mundialista.



"Por la manera espectacular como se clasificaron en la zona sudamericana (4º tras Brasil, Argentina y Uruguay), que para mí es la más difícil de todas, compitiendo contra todos sus rivales, tanto en casa como fuera, y por la calidad y experiencia de sus jugadores, tenemos que darles el papel de favorito", declaró este sábado.



Los buenos resultados en los últimos amistosos de preparación (victorias contra Albania, Panamá, Guatemala y Honduras) han aumentado sin duda la confianza de los locales, que tendrán que lidiar también con la presión de jugar ante su público.



El partido inaugural será "un momento histórico", según Sánchez, cuyo equipo quiere "demostrar que puede ser competitivo a este nivel".