Cristiano Ronaldo se acerca al fútbol de Arabia Saudí para jugar con el Al-Nassr en 2023

La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, que viene de rescindir su contrato con el Manchester United en un divorcio turbulento, mantiene contactos con el al-Nassr (primera división saudita) pero por el momento este lunes no hay acuerdo concluyente, informaron a la AFP fuentes en el seno del club.



El periódico español Marca afirmó el lunes que 'CR7' jugará a partir de enero para el al-Nassr.



"Él no ha firmado", concretó para la AFP un responsable del club, que no quiso salir del anonimato.



A mediados de la semana pasada, otra fuente interna del equipo saudita había confirmado "negociaciones serias", evocando incluso la posibilidad de una firma en Doha durante el Mundial, donde se halla el portugués.



Esta fuente había añadido sin embargo que quedaban puntos por ser resueltos "en torno a la cuestión de los derechos de imagen".



El 23 de noviembre, en plena Copa del Mundo, Ronaldo, de 37 años, se separó de "común acuerdo" de su club Manchester United.



Tras haber regresado en 2021 al equipo en el que brilló de 2003 a 2009, el portugués terminó por romper después de una entrevista incendiaria en la que lamentaba que el club y su entrenador, Erik ten Hag, le habían "faltado al respeto".



Único jugador en haber marcado en cinco Mundiales consecutivos, CR7 disputa los octavos de final contra Suiza el martes.