¡Adiós al estadio de los contenedores! Este será el futuro de uno de los 'templos' de Qatar 2022

El partido de octavos de final entre Brasil y Corea del Sur, donde la 'Verdeamarela' logró la clasificación luego de vencer 4-1 a los surcoreanos fue el último juego disputado en el 974 Stadium.



Aquel recinto que fue construido con contenedores de reciclaje y el cual se desmontará en los próximo días para ser donado y ofrecido a un país que necesite infraestructura deportiva, probablemente sería en una nación africana o en Uruguay.



El 974 Stadium albergó siete partidos de la Copa Mundial Qatar 2022. El primero de ellos fue el juego entre México y Polonia el 22 de noviembre, duelo en el que salió figura Guillermo 'Memo' Ochoa, cuando le atajó un penal al referente de los polacos, Robert Lewandowski.



Estos son los siete partidos que albergó este particular escenario:



22 de noviembre: México 0-0 Polonia (Grupo C).



24 de noviembre: Portugal 3-2 Ghana (Grupo H).



26 de noviembre: Francia 2-1 Dinamarca (Grupo D).



28 de noviembre: Brasil 1-0 Suiza (Grupo G).



30 de noviembre: Polonia 0-2 Argentina (Grupo C).



2 de diciembre: Serbia 2-3 Suiza (Grupo G).



5 de diciembre: Brasil 4-1 Corea del Sur (Octavos de final).