¿Qué efectos tiene el aguardiente en el corazón?

El aguardiente es una bebida que se obtiene por destilación de cualquier líquido fermentado como del vino o de la destilación de la melaza de la caña de azúcar o de otros productos.



A pesar de que mucho se ha comentado sobre el ardor que la bebida puede producir en la garganta, muchas personas son amantes del aguardiente.



De acuerdo con un análisis de Nueva Botella, tienda en línea que opera en Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá, se calcula que en Colombia se beben alrededor de 8,7 millones de litros de aguardiente al año.



En sus inicios, el alcohol era usado con un fin terapéutico por los alquimistas. Por lo que lo llamaban aqua vitae, sin embargo, con el tiempo se apreció por sus virtudes observadas por el proceso de destilación.



Actualmente, los especialistas han hecho que el mundo sepa que el alcohol que se consume mucho hoy en día, podría tener graves consecuencias en la salud como tener efectos desagradables en el corazón.

El alcohol y sus efectos

Todas las bebidas alcohólicas (incluyendo el aguardiente) tienen un componente llamado etanol, también conocido como alcohol etílico, una sustancia psicoactiva que se encarga de ejercer un efecto directo en el sistema nervioso central.



Lo que genera que el funcionamiento del cerebro sea lento, dando así la sensación de mareo y la falta de coordinación, el efecto que generalmente algunas personas buscan al beber alcohol.



Si bien es cierto que los efectos del alcohol pueden ayudar a una persona a lograr desinhibirse y pasarla bien durante las fiestas, también que su consumo limitado no es grave.



Pero si se ingiere de forma prolongada, pues como todo en exceso es malo, puede aumentar las probabilidades o, ser el causante de enfermedades como la cirrosis, esofagitis, desnutrición, diferentes tipos de cáncer, problemas cardíacos, disfunción eréctil o infertilidad, entre otras.



Ahora bien, muy comúnmente las personas piensan que una copa de vino o beber una cerveza podría no afectar al corazón o incluso protegerlo. Sin embargo, esto dependerá mucho de su salud, por lo que siempre es recomendable consultar a un especialista.

Efectos del aguardiente en el corazón

En Colombia el consumo de aguardiente, cerveza o cualquier otra bebida alcohólica se lleva en la sangre, tanto que ni la pandemia pudo disminuirlo. Pero esto, no le quita ni le aumenta sus efectos buenos y malos en la salud.



El alcohol es un tóxico para el músculo cardíaco. Por ello, puede dañar al corazón debilitando y causando una enfermedad conocida como miocardiopatía dilatada. Lo que significa que el corazón disminuye la fuerza de bombeo y se dilata, generando así síntomas de insuficiencia cardíaca.



Algunas investigaciones sí han mencionado que beber vino tinto o cerveza de forma moderada, podría disminuir la posibilidad de que se acumule la placa de ateroma por su efecto antioxidante y antiinflamatorio, reportando beneficios para la salud cardiovascular.



Pero recordemos que, su consumo excesivo y prolongado afecta al corazón y a la circulación sanguínea. Lo que a su vez puede llevar a padecer arritmias, aumento de la presión arterial, alteración del flujo de la sangre en las arterias, modificación del metabolismo del colesterol. Aunque, el debilitamiento del músculo cardíaco es la consecuencia más grave debido a que puede generar la miocardiopatía dilatada.



Nos acercamos cada vez más a las fiestas navideñas, lo que significa que muchas personas estarán consumiendo grandes cantidades de bebidas alcohólicas. Por lo que se recomienda consultar con un médico de salud general para tomarlo en cuenta durante los días festivos y no tener complicaciones graves de salud, sobre todo, si eres amante de los efectos del alcohol y no necesitas una fecha especial para consumirlo de forma constante.