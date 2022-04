“Si no hacemos nada hoy tendremos 400 hipopótamos en 2030, lo que nos preocupa muchísimo”: Minambiente

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Correa, declaró a los hipopótamos como especie invasora, luego de la recomendación del Comité Técnico Nacional de Especies Introducidas y/o Trasplantadas Invasoras, y de recibir opiniones de académicos, expertos y exministros del sector.



El censo realizado por el Instituto Alexander Von Humboldt y el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, en el que se advierte que ya son 133 los hipopótamos, fue esencial para tomar la decisión.



Con esta declaratoria, el Minambiente y las entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA) ahora podrán definir las medidas de prevención, control y manejo de esta especie. El País habló con el Ministro al respecto.

¿Cuáles fueron los argumentos para que el Ministerio de Ambiente tomara la decisión de incluir a los hipopótamos como especie invasora en Colombia?

Debemos remitirnos a los antecedentes. Los hipopótamos llegaron en la década del 80 al país. En el momento en que hacen la extinción de dominio en la Hacienda Nápoles en 1994, esos hipopótamos quedan en la hacienda y en las zonas aledañas, y después de 30 años vemos que esa población se ha reproducido muy rápidamente. En el año 2021, como fue el compromiso de este Ministerio y del gobierno, hicimos un estudio con la Universidad Nacional y el Instituto Humboldt, para poder identificar cuántos hipopótamos teníamos, dónde estaban, cómo estaban conformados y hoy tenemos la cifra de 133 hipopótamos georreferenciados. El 45% son especies juveniles, ya no están concentrados en una sola parte sino que están en toda la ribera del río Magdalena, y empieza a haber desplazamientos y migraciones a otras zonzas de humedales.



¿Qué implica ese desplazamiento de los hipopótamos?

Estamos teniendo afectaciones en áreas protegidas, son animales de entre una y media y tres toneladas de peso, consumen alrededor de 200 kilos de comida diaria, y entran a estas zonas de áreas protegidas a buscar alimento, zonas donde tenemos turismo de naturaleza, tenemos poblaciones que pueden estar en riesgo, son animales territoriales, peligrosos, en África el mayor número de muertes por ataques de animales es por hipopótamos, y para poder hacer un plan de manejo de esta especie, pues hay que declararla como invasora.



Convocamos a una reunión donde invité a exministros, la academia, la Universidad Nacional, el Instituto de Ciencias, diferentes entidades, para mostrarles el estudio y QUE nos ayudaran a mirar el escenario de aquí en adelante. Luego de esa reunión convocamos al Comité de Especies Invasoras, ya que lo primero que hay que hacer es la declaratoria. Declaramos al hipopótamos como una especie invasora, y ahora tenemos un convenio con el Instituto Humboldt y la Universidad Nacional para hacer el manejo de la especie. Si no hacemos nada hoy, tendremos 400 hipopótamos en el año 2030, cosa que nos preocupa muchísimo y nos lleva a tomar acciones urgentes.



¿Dónde están los hipopótamos?

Se fueron desplazando de la Hacienda Nápoles y están en Puerto Triunfo, la ribera del río Magdalena, y se siguen desplazando porque andan en grupo. Van en busca de comida y de supervivencia. En la medida en que se han ido reproduciendo se han ido desplazando en el territorio y pues hay un peligro de migraciones hacia otras zonas del país que nos preocupan mucho. También hay información de que pueden estar desplazándose al departamento del Cesar, incluso pueden llegar a la Ciénaga de Zapatosa, esa es la gran preocupación.

Hipopótamo.

¿Qué daños ambientales se han identificado a causa de los hipopótamos?

Están afectando ecosistemas de flora y fauna. Ya tenemos información de la afectación que viene generándose en las poblaciones de manatíes y de chigüiros, y así podrán afectar otros ecosistemas en la medida que se desplazan. Y en Colombia no tienen controladores arriba de su cadena y esto hace que tengan una mayor reproducción. En otros países controlan la población de hipopótamos permitiendo la caza con unos cupos anuales, pero están en su hábitat natural. Para nosotros siguen siendo una especie introducida y es por eso que hemos hecho la declaratoria.



¿Cuál es la percepción de las comunidades que conviven con los hipopótamos?

La percepción de las comunidades es diferente. Hay comunidades que llevan muchos años con los hipopótamos cerca, hacen ecoturismo en la zona, es algo que se viene desarrollando, así que es un peligro para las comunidades y también para los turistas. Los hipopótamos salen a comer durante la noche, en el día están en sus zonas húmedas, de confort, son peligrosos y podrían tener un impacto mortal en estas comunidades. Entonces hay comunidades que los aceptan, que se han acostumbrado a ellos, pero no podemos permitir esto, porque una cosa es lo que una comunidad piensa y otra el peligro que representa una especie de este tipo. Una vez tengamos este plan de manejo tendremos que ir a las comunidades a hacer la socialización del mismo para que todos estén informados.



¿Qué se va a hacer?

Hay muchas opciones. Ninguna hoy está contemplada porque no tenemos un plan de manejo construido. Se habla de alternativas como castración, esterilización de las hembras, sacrificio, santuarios, zoológicos, reincorporación a países africanos, pero eso es precisamente lo que nos va a dar el plan de manejo: cuál es la alternativa o la mezcla de alternativas para darle una solución a este problema. Yo creería que debería haber una mezcla de alternativas para controlar la reproducción de estas especies.



Yo no quisiera pensar en sacrificio todavía, creo en la ciencia, en la investigación, en la academia, que nos va a permitir tener información para tomar decisiones. En muchos países del mundo se hace control de especies de algún tipo, como en Australia. Pero hay muchas alternativas. El mensaje claro es que la ciencia nos dará información para tomar las mejores decisiones y tener en cuenta todas las variables para proteger nuestro medio ambiente y las comunidades.

Se estima que hay alrededor de 133 ejemplares sueltos de la especie Hipopotamus amphibius, en la cuenca del río Magdalena, desde Puerto Triunfo hasta el pueblo de Magangué, los cuales han hecho daño al ecosistema ya que sus heces son contaminantes, con altas concentraciones de fosfato y nitrógeno, las que cambian la estructura química del agua, favoreciendo el crecimiento de bacterias potencialmente tóxicas para muchas especies. Cuando las bacterias crecen en el agua, consumen mucho oxígeno que extraen de ella, pero de ese mismo oxígeno viven los anfibios y las plantas que están ahí, lo que hace que empiecen a morir por falta de oxígeno y pone en riesgo al hombre y otras especies.