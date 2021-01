Especialistas de la Fundación Valle del Lili explican la importancia de las vacunas contra el Covid-19

Luis Carlos Bermeo Gamboa

Se va a cumplir un año desde que el Covid-19 llegó a Colombia y alteró completamente la dinámica social, imponiendo limitaciones a la interacción humana para contener la expansión por contagio del virus. En la actualidad, son más de 2 millones de colombianos los que se han infectado por Covid-19, dejando como consecuencia más de 53.000 personas fallecidas y un sistema de salud trabajando al máximo para contener estas cifras en aumento cada día. Pero cuando en diciembre de 2020 se aprobó la primera vacuna contra el Covid-19, la ciencia médica abrió la posibilidad a una solución efectiva contra el virus y la esperanza, tal vez cercana, de un regreso a la normalidad. En breve tiempo otras vacunas contra el Covid-19 también fueron aprobadas, por lo que en Asia, Europa, Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica ya se iniciaron vacunaciones masivas.



Como expresa la doctora Paola Marcela Pérez Camacho, pediatra infectóloga y jefe del Departamento Materno Infantil de la Fundación Valle del Lili, en la actualidad “hay que pensar positivamente, ya la humanidad ha pasado por situaciones muy difíciles con otras enfermedades infecciosas, en otras épocas con menos información, menos recursos y menos tecnologías, y aun así las superaron, entonces nosotros también podemos lograrlo”.



La especialista en infectología también explica la importancia de las vacunas y su urgencia en estos momentos, “el virus no se pudo controlar solo con las recomendaciones de lavarse las manos, distanciamiento social y el uso del tapabocas, ahora tenemos que dar un paso más y utilizar las vacunas que han demostrado claramente efectividad y seguridad. Cada vez en la calle hay más personas infectadas, tenemos al Covid-19 entre nosotros. Como trabajadores de la salud lo sentimos cada día más cerca, por eso la única forma de parar esto es vacunándonos, teniendo anticuerpos y en la medida en que más gente esté vacunada, el virus no va tener a quien infectar. Solo de esta forma en el futuro podremos tener una forma de vida parecida a la que teníamos antes, que los niños puedan volver al colegio, que podamos volver a viajar, abrazar a nuestros seres queridos”.



No obstante, las razones médicas y científicas, incluso históricas que argumentan los especialistas para confiar en los procesos de vacunación, a veces no son comprendidas por la población en general, que con frecuencia cae en noticias falsas replicadas por las redes sociales, y terminan promoviendo comportamientos que afectan drásticamente la salud pública. Para contrarrestar la desinformación acerca de las vacunas y sus efectos sobre la salud humana, así como para generar tranquilidad en las personas, los médicos especialistas en infectología y alergología de la Fundación Valle del Lili explican algunos temas de interés sobre las vacunas contra el Covid-19.



¿Cómo funcionan las vacunas?

​

El doctor Fernando Rosso Suárez, médico internista e infectólogo de la Fundación Valle del Lili, explica que “en principio, una vacuna es un producto biológico compuesto de una o varias partes de un microorganismo bacteriano o viral. Estas tiene la función de estimular al sistema inmunológico para que se generen defensas para reconocer y neutralizar rápidamente estos microbios evitando la enfermedad”.

“Lo novedoso de las recientes vacunas contra el Covid-19 es que no se ha manipulado al virus directamente, y por lo tanto estas no contienen el virus completo ni ninguna de sus partes. Se identificó el código genético que se codifica por la proteína S (espiga), responsable de la invasión del virus al cuerpo humano, y que a su vez estimula al sistema inmune para generar defensas para neutralizarlo. Se pudo fabricar el ARN mensajero para que se produzca esta proteína, la cual estimula la generación de los anticuerpos protectores. Por lo tanto, estas vacunas no generan ni transmiten el Covid-19. Tampoco alteran el material genético de los humanos”, argumenta el doctor Rosso Suárez.



Estas vacunas contra el Covid-19 han demostrado una efectividad entre el 94% y 95% en prevenir los casos de Coronavirus sintomáticos. Esta es la razón por la cual las entidades regulatorias norteamericanas y europeas han autorizado su uso.



"La intervención médica que más ha mejorado la historia de la salud en el mundo es la vacunación".



Dr. Carlos Daniel Serrano Reyes

Alergólogo



¿Por qué las vacunas contra el Covid-19 se desarrollaron tan rápido?

​

“A la gente le preocupa que esta vacuna haya sido desarrollada muy rápidamente, es comprensible, es algo extraordinario para la historia de la medicina. Pero la rapidez de esta vacuna no fue producto de saltarse pasos en la fabricación, lo que pasa es que los Coronavirus no son virus nuevos, recuerden que ya habíamos tenido la experiencia con el primer SARS (síndrome respiratorio agudo grave), el MERS (síndrome respiratorio de oriente medio) hace unos años en el 2002 y después en el 2012”, responde la infectóloga Pérez Camacho.



La especialista también cuenta que “desde 1960 están descritos los Coronavirus, ya se sabía que producen infecciones en humanos, estos que hoy padecemos son unas variantes. Es decir, no es que el virus apareció de la nada en noviembre del 2019 y los científicos empezaron a investigar, había un conocimiento previo acumulado que permitió realizar una fase preclínica más corta para las vacunas. Además, gracias a toda la tecnología disponible en este momento y el conocimiento que hay en biología molecular y genética, se trabajó a nivel global para poder desarrollar vacunas. Estas que tenemos son producto del esfuerzo de todos los países, aquí no ha habido limitación de dinero, ni de recursos tecnológicos, ni humanos, ni de pacientes para probar las diferentes vacunas, todo estuvo disponible, lo que contribuyó a la asombrosa rapidez, debido a que las necesitamos con urgencia”.



Por su parte, el doctor Rosso Suárez concluye de esta forma, “es cierto que la humanidad en este momento está angustiada, pero durante toda la historia de las epidemias siempre el miedo y la ignorancia, como dijo Albert Camus en La Peste, son los peores consejeros para una sociedad. Ahora es importante disminuir ese temor e ignorancia ayudados por la ciencia. La misma que ha logrado los avances científicos en el tratamiento de tantas enfermedades como cáncer, el VIH, entre muchas otras más. Actualmente, existen vacunas efectivas que nos han permitido controlar muchas infecciones. Este es el momento para confiar como nunca antes en la ciencia. Siempre informándonos de fuentes autorizadas”.



"En los últimos 200 años, las vacunas han servido como medidas de control de agentes infecciosos".



Dr. Fernando Rosso Suárez

Infectólogo



¿Cuáles son los posibles efectos adversos de las vacunas?

​

Para el doctor Carlos Daniel Serrano Reyes, médico alergólogo de la Fundación Valle del Lili, “los efectos adversos de estas vacunas básicamente son los mismos que se ven con el resto de vacunas utilizadas para las enfermedades infecciosas, que consisten en fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, articulares o algo parecido a una gripa, esos efectos normalmente son transitorios y leves”.



Al respecto, el doctor Serrano Reyes agrega que “lo usual es que estos efectos no duren más de 24 a 48 horas, y que no le impidan a la persona realizar sus actividades diarias. Cuando esto se presenta es manejable con medicamentos para control del dolor y la fiebre, y tomando bastante líquido. Si ya con esto no es suficiente, se debe consultar al médico”.



“No podemos esperar que vacunando a mil millones de personas, no haya ningún efecto adverso. Siempre lo va a haber, pero la gente puede estar tranquila con que el porcentaje de efectos adversos es mínimo”, asegura el alergólogo.



¿Qué es la inmunidad de rebaño?

​

“A medida que más personas tengan defensas contra una infección, en este caso por vacuna, se incrementa el número de personas protegidas, que a su vez protegerán a esas personas susceptibles. Por ejemplo, si el 80% de una población está vacunada puede proteger a ese 20% no vacunado”, explica el infectólogo Rosso Suárez. Sin embargo, como advierte el especialista, aún no se conoce el nivel de inmunidad de rebaño para controlar la pandemia por Covid-19, “esperamos que la mayoría de la población pueda vacunarse para lograr saber cuál es ese punto en el que se puede proteger a la minoría”.



"El miedo no nos puede paralizar, la evidencia científica es contundente sobre la efectividad de las vacunas".



Dra. Paola Marcela Pérez Camacho

Infectóloga pediatra



¿Las vacunas modifican el ADN?

​

No lo modifican. Sobre los efectos de las vacunas existe mucha desinformación, por lo que lamentablemente han circulado muchas noticias falsas, generando pánico en las personas. Una de estas noticias falsas, incluso ha llegado a promover la idea de que las vacunas podrían alterar el ADN de las personas. Pero como asegura el infectólogo Rosso Suárez, “estas vacunas no interfieren en nuestra esencia del ADN, la idea conspirativa de que quieren manipular la genética humana no tiene fundamentos científicos, estas vacunas lo que hacen es fabricar ARN (ácido ribonucleico) mensajero que permite a las células humanas producir anticuerpos que reconozcan la proteína espiga del virus”.