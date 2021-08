¡Indignado! Boxeador francés presentó recurso por su descalificación en los Juegos

El púgil francés Mourad Aliev presentó un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) por su descalificación del domingo en un combate de los Juegos de Tokio-2020, tras la cual protestó indignado con una larga sentada sobre el ring.



Los jueces determinaron la derrota de Aliev por propinar un cabezazo al británico Frazer Clarke cuando acababa el segundo asalto de este combate de cuartos de final del peso super pesado (+91 kg).



"Mourad Aliev pide que se anule" la descalificación y también la "autorización para que se reanude el combate desde el inicio del segundo asalto, con un árbitro y unos jueces diferentes", informó la noche del lunes el TAS, que se pronunciará "lo antes posible" sobre el asunto.



Aliev, última esperanza de medalla del equipo de boxeo francés, protagonizó la protesta más contundente hasta el momento contra el arbitraje del boxeo de Tokio-2020 y autoridades del deporte francés ya habían anunciado medidas contra la decisión.



Aliev había ganado las puntuaciones del primer 'round' por 3-2 y, en caso de lograr la victoria, hubiera asegurado al menos una medalla de bronce.



Los jueces determinaron que el francés, actual subcampeón de Europa, había usado la cabeza intencionalmente para golpear a Clarke, quien sufrió cortes y un sangrado en el rostro.



Aliev reaccionó con furia a la decisión, lanzó una patada al aire y realizó un corte de mangas sobre el ring, rechazando el intento de Clarke de calmarlo.



"Es injusto, todo el mundo ha visto que he ganado", gritó Aliev sobre el cuadrilátero.



A continuación, el francés cruzó las cuerdas y se sentó junto a una de las esquinas.



El boxeador permaneció sentado durante más de media hora hasta que responsables de la organización acudieron a disuadirle de abandonar el ring de la arena Kokugikan.



En declaraciones posteriores, Aliev aseguró que un supervisor del torneo le dijo que se trató de un "error arbitral".



"Ellos reconocen que han cometido un error pero, tal y como está escrito, no pueden dar marcha atrás en la decisión. Es un escándalo", clamó el púgil.



Sin embargo, los organizadores del boxeo de Tokio-2020 confirmaron su eliminación, sancionando no tanto el cabezazo sino su "comportamiento antideportivo" una vez pronunciada la descalificación.



El francés "actuó de forma irrespetuosa con el árbitro", "hizo uso de groserías con gestos claros", golpeó una cámara y "creó un ambiente muy tenso", señaló el reporte.