Dressel suma su tercer oro en Tokio 2020, pero no podrá hacer pleno de seis medallas

El estadounidense Caeleb Dressel fue de nuevo protagonista en la piscina de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 al ganar este sábado el oro en los 100 metros mariposa, estableciendo además un nuevo récord mundial (49 segundos y 45 centésimas), pero no podrá cumplir su reto del pleno de seis títulos en esta edición, al quedar quinto con su país en relevo mixto 4x100 metros estilos.



Desde el comienzo de los Juegos, la misión de los seis oros se repetía al hablar de las ambiciones de Dressel, el hombre llamado a ser el gran protagonista de la natación. Su cuenta es por ahora de tres y podría llegar a cinco.



Estados Unidos fue apenas quinto en ese relevo 4x100 metros mixto, una prueba que es una novedad en el programa olímpico y que fue la última final del sábado, con victoria y récord mundial para Gran Bretaña (3:37.58). China y Australia, plata y bronce, completaron el podio.



Pero el hecho de despedirse del pleno de seis títulos en estos Juegos no ensombrece el gran día de Dressel, que impresionó en la final de 100 metros mariposa (49.45), mejorando su récord mundial de 2019, que era de 49.50.



"Ha sido una buena carrera", celebró Dressel. "Me he mantenido en mi plan y he cumplido el trabajo", señaló.



El húngaro Kristof Milak (49.68) fue plata y el suizo Noé Ponti completó el podio con el bronce (50.74).



El guatemalteco Luis Carlos 'Tritón' Martínez, primer nadador de su país en alcanzar una final olímpica, terminó en séptima y penúltima posición en la final, con un crono de 51.09.



Milak había dominado la final de 200 m mariposa, pero Dressel, que no participó en esa prueba, fue superior en esta ocasión por 65 centésimas de segundo.



Dressel llegó a Japón con dos oros olímpicos en su cuenta particular, ambos de Rio-2016 y logrados en relevos (4x100 m libre y estilos). En Brasil había sido sexto en los 100 metros.



Después de estos Juegos, Dressel se convirtió en el rey absoluto del esprint, acumulando 13 títulos de campeón mundial desde 2017.



En Tokio-2020 comenzó su cosecha de oros en el relevo 4x100 metros libre y el jueves saboreó su primer título individual, en los 100 metros libre, la prueba reina de la natación.



El domingo, en el último día de las pruebas de natación en piscina en Tokio-2020, Dressel buscará dos títulos más (50 m libre, relevo 4x100 m estilos masculino) para intentar acabar con cinco títulos.



Ledecky, ¿hasta Los Angeles-2028?



Por su parte, la 'Primera Dama' de la natación, la también estadounidense Katie Ledecky, se confirmó como la reina de las distancias largas y se impuso en los 800 metros en estilo libre, lo que supone un séptimo oro olímpico en su palmarés.



"No es mi última vez. Voy a ir al menos hasta (los Juegos Olímpicos de) 2024, quizás hasta 2028, veremos", señaló tras su participación en Tokio.



Tras haber perdido en Japón las finales de 200 y 400 m, Ledecky une este oro de 800 al que ya logró esta semana en 1.500 metros, para mitigar cualquier sinsabor.



La nadadora de Maryland, que comenzó ya en cabeza y fue ampliando su margen en cada largo, se impuso con un crono de 8 minutos, 12 segundos y 57 centésimas, por delante de la australiana Ariarne Titmus (8:13.83) y de la italiana Simone Quadarella (8:18.35).



Es el tercer oro consecutivo para Ledecky en 800 metros libre, tras los conseguidos en Londres-2012 y Rio-2016. El de la capital británica fue cuando tenía apenas 15 años.



La estadounidense aspiraba en Tokio a cinco títulos y se va con dos medallas de oro y tres reveses en finales. Fue plata el lunes por detrás de Titmus en 400 m y quinta el miércoles en 200 m, donde la australiana fue igualmente la vencedora. Su otra derrota en final fue el jueves, siendo segunda con Estados Unidos frente al relevo chino del 4x200 metros libre.



Por su parte, la australiana Kayle McKeown, que ya había sido oro el martes en 100 metros espalda, hizo doblete en Tokio-2020 al coronarse también en 200 metros espalda (2:04.68) este sábado.