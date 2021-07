Dina Asher-Smit, la reina de la velocidad

Con la esperanza de toda Gran Bretaña puesta en ella, la velocista Dina Asher Smith espera conseguir una medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de Tokio. Su participación continuará los días 2, 3, 5 y 6 de agosto, tras haber competido viernes y sábado en las primeras dos jornadas.



La atleta llega con la novena mejor marca tanto en 100 como en 200 metros. Aunque confía en sí misma, la joven de 25 años sabe que ganar en Japón no será tan fácil. “Si quiero tener éxito, no puedo dejarme llevar”, comenta. “Siempre quise ser un atleta olímpico. Pero también entendí lo difícil que es eso. Me encanta, pero si no sucede, todo saldrá bien ", declaró para Vogue, revista que la tendrá en su portada de agosto.



Nacida en Orpington, Reino Unido, Dina es experta en carreras de velocidad, pues su pasión por demostrar sus habilidades en la pista color ladrillo inició a sus 13 años.



Desde pequeña era muy activa. A los 8 años tomó cursos de brownies y de francés, nadaba dos veces por semana, tocaba el bombardino y la tuba y los domingos se dedicaba a la natación, haciendo clavados.



A esa edad también fue ‘arrastrada’ a una clase de carrera y luego a la competencia de la Asociación de Cross Country de la Escuela Primaria Bromley. Su madre le aseguró que si participaba le regalaría un juego de Bratz para su Nintendo GameCube. Su quinto lugar en la carrera la sorprendió. Desde entonces no ha dejado de correr.



Amante de la música de Skepta, Beyoncé y de la comida rápida, esta atleta de sonrisa grande y tez morena es ganadora de bronce en revelos 4 x 100 metros en el Mundial de Moscú de 2013 y en los Juegos Olímpicos de Río en 2016. En el Mundial de Londres 2017 obtuvo medalla de plata y un año después, en el Campeonato de Europa de 2018, consiguió el oro en 100, 200 y 4x100 metros, convirtiéndose en la primera mujer británica en reclamar tres medallas de oro. En el Mundial de Doha 2019, ganó medalla de plata en los 100 metros y oro en los 200 metros. Son los logros de esta británica que la han elevado a una categoría bastante alta, pues ya es comparada con el ex atleta profesional jamaicano, Usain Bolt



Sus ídolos en el campo deportivo son la también velocista Allyson Felix y la tenista Serena Williams, a la que llama ‘La Reina’.



Fuera de las pistas también ha tenido éxito. Recibió un título en historia del King’s College London en 2017 y obtuvo un doctorado honorario de la Universidad de Canterbury, todo en un periodo de seis meses.



En la entrevista que sostuvo con el diario británico ‘The Sun’ en 2018, confesó que sus padres, Julie y Witson, y su entrenador John Blackie, con el que lleva más de 16 años, son quienes la ayudaron a mantener los pies en la tierra. “Ella estaba en un grupo de cientos de jóvenes”, recordó John para Vogue, “pero se podía ver de inmediato que tenía talento, solo era cuestión de afinarlo”.



Con la irrupción de la pandemia y la suspensión de las competiciones, Dina admitió en la entrevista que aprovechó el confinamiento para realizar algunos cambios. Salió de su rutina de gimnasio y esprints seis días a la semana, se tomó su tiempo para descansar y comenzó clases con un psicólogo deportivo. “Si soy completamente honesta, estaba muy feliz de que tuviéramos el encierro”, manifestó, “obviamente nadie quería una pandemia, pero era un momento de tranquilidad en el que casi podía desaparecer y realmente lo necesitaba”.



Luego de enterarse que los Juegos Olímpicos de Tokio se aplazaban, la velocista británica compró una torta de chocolate y un pack de seis gaseosas Coca-Cola y estuvo viendo durante semanas ‘Tiger king’ hasta que recibió un jalón de orejas por parte de su entrenador John, quien estuvo preparándola para ser cada vez más veloz. Tanto, que Smith estuvo entrenando con ciervos. "Los velocistas siempre bromeamos con que no entendemos cómo los fondistas hacen esas carreras tan largas. Con un escenario tan bonito, empecé a entenderlo. Seguro que correr en un parque entre ciervos no es lo que hago normalmente. Mi programa habitual consiste en mucho gimnasio, muchos ejercicios cortos, fuertes y poderosos. Fue un cambio extraño, pero relajante", dijo a la cadena de televisión británica BBC.



Dina no siempre ha tenido esos momentos de victoria donde sonríe con orgullo mordiendo levemente sus medallas. De hecho, en el año 2017 mientras se preparaba para el Campeonato Mundial de Londres, una fractura en el pie puso a la joven en una situación complicada. “Cuando me fracturé el escafoides, estuve en la cama llorando durante dos semanas”, confesó para Vogue. Sin embargo, su mentalidad fue mucho más fuerte, pues logró conseguir la plata en el relevo de 4x100 metros. “Probablemente no fue mi año de pista más 'exitoso', pero por mi propia confianza, fue el año más crucial de mi vida. Miro hacia atrás y pienso: '¡Qué loco!’”.



Recientemente, la deportista fue seleccionada como portada de la edición de agosto por Vogue Reino Unido, que quiso de esta manera hacerle reconocimiento a sus esfuerzos por mejorar la imagen de la mujer en el deporte y la sociedad. “Necesitamos ver a las deportistas y modelos seguir en un escenario más amplio. Tenemos que demostrar que se puede hacer una carrera profesional y no solo una carrera que termina en un podio. Las niñas necesitan ver a las atletas sudando, frustradas, tirando sus zapatos al piso porque están molestas; no pueden simplemente verlas sosteniendo un ramo de flores, o sonriendo y siendo amables”, declaró para la revista.



Esta mujer de contextura gruesa y cabello rizado también ha modelado para Valentino y Off-White. Y la han homenajeado con una muñeca Barbie. La muñeca Dina Asher Smit es uno de los miembros más nuevos de la serie de muñecas Barbie ‘Sheroes’, que fue creada en 2015 para rendir tributo a grandes mujeres en diferentes campos de la historia. “Al crecer, las deportistas eran menos visibles en los medios y todavía hay una brecha en lo que respecta a los deportes femeninos, por eso la representación es tan importante (…) ¡Espero que las niñas pequeñas vean mi muñeca y se inspiren para seguir disfrutando de los deportes!”, manifestó para la agencia EFE.



Pero su carrera no solo se reduce a la velocidad, pues en marzo ganó un premio de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva por la columna que escribió sobre el asesinato de George Floyd. Ella es una reconocida luchadora contra las desigualdades sociales. "Como mujer negra, básicamente me arrodillo todos los días. Estoy orgullosa de quién soy y de lo que represento", afirmó en un programa de la BBC después de proclamarse campeona del Mundo de 200 en 2019.



La velocista ha defendido los derechos de los deportistas a protestar contra el racismo en los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que considera que protestar y expresarse es un derecho fundamental. Sin embargo, el Compite Olímpico Internacional declaró que los deportistas podían ‘expresar sus puntos de vista’ antes y después de competir, pero no en el podio.



Por su parte, Dina calificó la prohibición de protestar en el podio como “inaplicable” y manifestó: “Si tuvieras que castigar a alguien por oponerse a la desigualdad racial, ¿cómo diablos sería eso? ¿Revocarían la medalla de alguien por decir que el racismo está mal? ¿Cómo controlarían eso, particularmente cuando la gente se siente tan fuertemente cerca de eso en este momento? Lo veo como completamente inaplicable".



Por lo pronto, cada jornada de competencia será un día tenso para Dina, así que dejará abierta la expectativa de si protesta o no en caso de llegar al podio y se concentrará ese día en sentir el estallido resonante de la pistola de arranque para, milésimas de segundos después, enfocarse en lo que mejor sabe hacer: correr.