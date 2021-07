Mucho revuelo se ha generado en redes sociales por el atuendo con el que la delegación colombiana participó en el desfile de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, realizado en la mañana de este viernes (noche en Japón).



Pero, ¿qué hay detrás de la llamativa prenda? La cuenta de Twitter Moda 2.0., que pertenece a las expertas Melissa Zuleta y Jeniffer Varela, contó los detalles.



Valga decir que el 'outfit' colombiano está diseñado por la marca Totto, encargada de la vestimenta oficial del Comité Olímpico Colombiano, y no se trata de un kimono, como afirmaron algunos en redes.



En realidad es una yukata, que según Zuleta y Varela traduce 'prenda de baño' y suele usarse para ocasiones menos formales. La diferencia con el kimono es que está hecho de materiales más frescos y no tiene forro.

Lea también: ¡Adrenalina pura! El ciclismo en ruta de Tokio 2020 promete el oro a los escaladores



Para las expertas, el gran acierto de Totto está en la posibilidad de combinar una prenda tradicional local con los colores de la bandera colombiana.



También, descartaron que se trate de una apropiación cultural, que no se refiere simplemente a "usar cosas de una cultura ajena a la nuestra", sino a resignificarlas desde una posición de ventaja o de poder en la que se elimina el contexto cultural/histórico para fines comerciales.



En este caso, la prenda no tendrá uso comercial, pues no estará a la venta y solo fue diseñado para la delegación tricolor que hace presencia en la capital japonesa. "Entonces es simplemente un homenaje. ¡Y además uno muy bello!", concluyó la cuenta.



¡Buenas bueeenaaas! 🎶🎵

Hoy amanecimos... ¡llenas del espíritu Olímpico gracias a #Tokyo2020!

Y a propósito de la inauguración y del uniforme del equipo colombiano, diseñado por @TottoColombia, vamos a hacer unas precisiones. pic.twitter.com/VzOBn2ccji — Moda 2.0 (@Moda2_0) July 23, 2021

Lo primero es que el atuendo que llevan nuestro atletas no es un kimono, es de hecho una yukata, nombre que traduce literalmente 'prenda de baño' y es usado para ocasiones menos formales. A diferencia del kimono, está hecha de materiales más frescos y no tiene forro. pic.twitter.com/elbmcC3tAc — Moda 2.0 (@Moda2_0) July 23, 2021