¡Una carta fuerte! Anthony Zambrano correrá en Tokio 2020 "sin miedo a nada ni a nadie"

El atleta colombiano Anthony Zambrano, vigente subcampeón mundial de 400 metros, afirmó que competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 "sin miedo a nada ni a nadie", con el sueño de lograr una medalla para su país.



"No le tengo miedo a nada ni a nadie, pues todos somos seres humanos, tenemos cualidades y para mí el escenario no es importante. No voy a correr con la tribuna, ni con otro, sino conmigo mismo", afirmó Zambrano desde Tokio, en declaraciones difundidas por el Comité Olímpico Colombiano (COC).



"Ya estamos aquí en Tokio y mi meta, y mis objetivos, son precisos: hacer todo lo posible en los 400 metros y luego con mis compañeros del relevo 4x400 metros. Quiero ser finalista y luego lo que Dios me dé, lo que merezco, más allá o más acá", apuntó.



Zambrano (23 años) fue campeón panamericano en Lima-2019 pero su gran eclosión se dio en el Mundial de Doha, ese mismo año, donde fue segundo en los 400 metros con un tiempo de 44 segundos y 15 centésimas, únicamente superado entonces por el bahameño Steve Gardiner (43.48).

En esta temporada 2021, Zambrano ocupa el cuarto lugar en el ranking de cronos del año, con el 44.51 que firmó en junio en Madrid, lo que le sitúa en la teórica pugna por las medallas en la capital japonesa.



Zambrano insiste en que prefiere no ponerse presión para estos Juegos Olímpicos.



"Siempre llegar a la final es el gran objetivo y luego que Dios quiera, una medalla, un cuarto o un quinto lugar. Todo lo agradezco puesto todo está escrito. Hay que tener en cuenta que aquí todos vienen a correr y quieren ganar", apuntó.



Será su segunda participación en los Juegos Olímpicos, tras estar con el equipo de relevos 4x400 metros en Rio-2016.

Zambrano arrancará su participación en Tokio-2020 el martes 3 de agosto, con las series de 400 metros, cuya final será el jueves 5. Las series del relevo masculino 4x400 metros serán el viernes 6 y la final está programada para un día después.