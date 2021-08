Roberto Terán califica como "sensacional" su experiencia en los Juegos Olímpicos 

En el turno número 12 salió Roberto Terán junto a su caballo Dez`Ooktoff, quienes hicieron su rutina completa pero con nueve faltas, ocho en el salto y una por tiempo, resultado que lo ubicó en la posición 47.



“Yo me sentí bien, sin embargo el caballo tenía un poco más de energía de lo normal porque lleva varias semanas sin concursar, y tuvo cuarentena en Alemania y en Tokio y hoy tuvo faltas que normalmente no tiene”.



En una pista muy complicada que dejó eliminados a ocho atletas, Terán se sintió tranquilo con su presentación. “Es una pista muy complicada fue diseñada por un experto que realizó preguntas en todas las líneas y tenía que ponerla muy fuerte para poder seleccionar a los 30 mejores, de los 75, desafortunadamente no se dio”, agregó Terán.



Frente a su experiencia en los Juegos Olímpicos de Tokio, manifiesta que fue sensacional no solo porque Tokio es una ciudad divina sino porque la experiencia en la Villa Olímpica y compartir con los demás atletas será inolvidable.