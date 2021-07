Juan Sebastián Muñoz firmó su mejor ronda y quedó a un golpe del podio en golf olímpico

El golfista colombiano Juan Sebastián Muñoz cerró una buena jornada en la tercera ronda del torneo de golf en los Juegos Olímpicos, luego de ascender a la quinta casilla y posicionarse entre los favoritos al podio.



“Me he sentido bien en el campo, la verdad primera vez en Asia, el tipo de pasto me gustó, aunque casi no juego en este tipo de pasto, pero me he sentido cómodo, ha habido altas temperaturas y humedad, pero jugar en Colombia me ha preparado para esto y para mañana me siento bien, sé que se puede, vamos a darla toda y al final veremos dónde estamos”, dijo Muñoz.

El golfista bogotano pasó con dos golpes bajo el par del campo en los primeros nueve hoyos, con birdies en los hoyos 3, 6 y 8, más un bogey en el 9.



En la segunda mitad del juego, Muñoz volvió a anotar tres birdies en su tarjeta, en los hoyos 11, 15 y 17, y estuvo muy cerca de hacerlo también en el 16. Los hoyos 10, 12, 13, 14 y 16 fueron par.

Juan Sebastián Muñoz, tras finalizar esta jornada, quedó a solo un golpe de asegurar la medalla de bronce, a dos de la plata y a tres de la anhelada presea dorada. El golfista de de 28 años, hizo su mejor ronda del certamen, con 66 golpes, cinco bajo par, y acumula 202 impactos (-11).



La ronda final será este domingo 1 de agosto en Tokio, en la noche del sábado 31 de julio en Colombia.