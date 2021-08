¡Estalló Yuberjén! Duro mensaje a los jueces por el polémico fallo ante el japonés Tanaka

Yuberjén Martínez se sintió despojado de la posibilidad de una medalla por el polémico fallo de los jueces en su combate de esta noche de Colombia, ante el japonés Ryomei Tanaka.



El pugilista nacional dijo que fue claro ganador y se preguntó qué pelea vieron los jueces para darle la victoria 4-1 a su rival.



“Yo me sentí vencedor porque di los mejores golpes. ¡No sé que están viendo los jueces! Otra vez será", dijo el boxeador colombiano al final del combate.



Justo cuando declaran ganador a Tanaka, Yuberjén se arrodilla en la lona desconcertado y mirando para todos lados, sorprendido por el fallo de los jueces.



"La verdad no sé que vieron los jueces... juzguen ustedes", dijo el pegador colombiano una vez más antes de irse al camerino.



Me fui quedándo en los último asalto, soy muy sincero con mis combates. Me sentí ganador en los tres asaltos", agregó el antioqueño.



En cuanto a la nacionalidad del rival, el japonés y anfitrión Tanaka, admitió que son complejas las decisiones al medirse con un local. "Es algo muy injusto por parte de los jueces".



"Desearíamos que las marcaciones fueran justa, que se cuenten bien los golpes", reclamó el colombiano, quien mira para adelante tras esta decepción. "La idea es seguir adaptándome a las nuevas categorías que se vienen (51 kg)".