Carlos Ramírez: "No fue fácil de lograr. Hubo un momento en la pista que vi la medalla perdida"

El colombiano Carlos Alberto Ramírez se colgó el bronce en la prueba masculina de BMX, una medalla que "en un momento la vi perdida" hasta que el francés Joris Daudet se cayó en la última curva, admitió el ciclista sudamericano, que repitió el resultado de Rio-2016.



"No fue fácil de lograr, pero se luchó. Hubo un momento en la pista que la vi perdida. En la segunda y tercera recta iba peleando, hubo un momento que chocamos Joris y yo y vi que se escapaba, que quedaba cuarto que es el lugar que más duele", explicó el colombiano en zona mixta tras recibir su medalla.



"Salimos en la tercera curva y chocamos, pero de alguna manera le metí la presión, entró muy cerrado en la curva y lastimosamente, porque es un gran amigo mio, ahí se le fue a él, sino hubiésemos luchado hasta la meta", añadió.



Ramírez logró el bronce olímpico en ciclismo BMX, repitiendo su resultado de Rio-2016, en una carrera ganada por el holandés Niek Kimmann, nuevo campeón olímpico.



El británico Kye Whyte fue plata, mientras que el ecuatoriano Alfredo Campo acabó en la quinta posición.



"Gracias a Dios se logró montarme otra vez en el podio. Es una locura volverme a colgar otra de esta (medalla). Obviamente sueño con el oro, como todo deportista, pero son dos bronces que me saben a oro porque hemos pasado momentos muy duros", como consecuencia de la pandemia.



"Son unos Juegos que son absurdos. Primero los aplazaron un año y no sabíamos si los iban a hacer. Hubo mucho chisme, mucho rumor de que iban a ser cancelados (...) Todos pensamos un momento que los iba a cancelar. Me dieron ganas de llorar, me dio un bajonazo que no me esperaba. Todo era muy raro".



"Después fue un año de mucha preparación. Llegar acá y ver la Villa (Olímpica) fue muy gratificante. Era soñar otra vez con unos Juegos", añadió.



Tras este resultado, Ramírez reclamó más ayudas. "Invito a las empresas privadas que ayuden más al deporte. Yo lo hago porque amo esto y lo disfruto. El dinero (del gobierno) es un extra que nos ayuda a seguir luchando, pero invito a las empresas a que sigan creyendo en nosotros, que somos personas de sueños y que vale la pena estar con nosotros y no darnos la espalda".



El campeón olímpico, el holandés Kimmann, explicó por su parte que "en las últimas semanas me sentía mejor que nunca, pero por supuesto tienes mucha presión". "Hace siete meses decidí ir a entrenar a Suiza con un único objetivo y ese objetivo era hoy" el oro.