Ángel Hernández estuvo cerca de clasificar a las finales del trampolín olímpico

Como histórica se puede calificar la participación de Ángel Hernández quien en su primer ejercicio sumó un total de 51.350, mientras que en la segunda salida registró 54.580 y por poco se clasifica a la final.



“Contento y no. Hemos hecho historia porque es la primera vez que Colombia, y Latinoamérica, clasifican a unos Juegos Olímpicos en esta modalidad quedé entre los nueve primeros. También, un poquito triste porque sabía que podía dar mucho más se podía estar en la final, pero bueno trabajaré fuerte para llegar a los Juegos Olímpicos París 2024”, afirmó Hernández.



En la primera salida Ángel se vio muy seguro y ejecutó una muy buena rutina. Por su parte, para la segunda salida, el gimnasta tuvo que repetir su rutina, con una penalización de -0.400 por hacer un salto que lo enredó en un lateral del trampolín, el colombiano sumó 54.580 puntos.



“Pienso que ahí estuvo el fallo, en los ángeles me desestabilicé un poco y en la ida de pierna se me recogieron todos los músculos; cuando comencé otra vez ya estaba muy cansado, muy reventado para volver a coger la altura. Logré terminar los 20 elementos y esto es un punto a favor para mí”, agregó el gimnasta.



El podio lo ocuparon Ivan Litvinovich, Bielorrusia; Dong Dong, China y el neozelandés Dylan Schmidt.