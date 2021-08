Tras la dolorosa undécima jornada de los Juegos Olímpicos para Colombia, que dejó en el medio una injusta eliminación para Yuberjén Martínez en el boxeo, entre la noche de este martes y la madrugada de este miércoles se desarrollará la jornada 12, con bastante acción vallecaucana.



La acción la abrirá María José Uribe, en el golf femenino, desde las 5:30 de la tarde. La santandereana afrontará la primera de las cuatro jornadas.

Después será el turno de Evelis Aguilar, quien representará a Colombia en el heptatlón. En esta jornada afrontará cuatro pruebas: los 100 metros vallas, a las 7:35 p.m.; el salto de altura, a las 8:35 p.m., lanzamiento de peso, a las 5:50 de la mañana; y los 200 metros planos, a las 6:46 a.m. del miércoles.



A las 9:00 de la noche llegará el turno de la lucha, donde Julián Horta disputará la primera ronda del repechaje por el bronce contra el alemán Frank Staebler.



A las 9:30 p.m. será el turno del Valle. El bugueño Carlos Izquierdo, en los 86 kilogramos, disputará los octavos de final ante Myles Nazem Amine, de San Marino; a la misma hora, su coterráneo Óscar Tigreros, en los 57 kilogramos, luchará ante Kumar Raví, de India, por los octavos de final.



La acción colombiana la cerrará el palmirano Kevin Quintero a la 1:30 a.m. del miércoles, en la clasificación masculina de velocidad en el ciclismo de pista.