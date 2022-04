Ante la Juez 55 Penal del Circuito de Bogotá, Yhonier Leal, se retractó de aceptar cargos por el asesinato de su hermano Mauricio Leal, y su mamá Marleny Hernández.



“Señora Juez con todo respeto, en este momento quiero decirle que definitivamente no aceptó los cargos, no aceptó absolutamente nada” expresó Leal.



Bajo esta línea dijo que esta decisión la toma sintiéndose más claro y consciente de sus decisiones. “Puedo asegurar que he actuado bajo presión y el día de ayer tomé la firme decisión de renunciar a este preacuerdo, porque como lo he dicho en repetidas ocasiones, soy inocente, soy una persona que solo he vivido para servir a mi familia, para servir a mis hijos, a una sociedad”.



Las razones de esta decisión, según Leal, son en primer lugar la presión mediática. “Como si ya hubiera un entrampamiento hecho en el momento que descubrimos a mi madre y a mi hermano. No había pasado ni una hora y los medios tenían claro lo que tenían que decir de mi. Es increíble como pudieron maquinar esto tan rápidamente”.



En este sentido dijo que esta presión mediática ha generado odio en su contra, la de su familia y la de las personas que lo defienden. “Las amenazas van y vienen sin parar, al punto de decirme que tengo que autoincriminarse, que tengo que declararme culpable o mi vida está en juego”.



El segundo punto de su decisión se centró en la intimidación verbal, corporal y psicológica que ha vivido. “Todo el mundo pudo ver como el CTI llega a mi casa arbitrariamente a capturarme cuando yo siempre estuve dispuesto a rendir indagaciones, nunca me escapé, porque no soy culpable”.



Bajo esta línea dijo que todo el mundo vio como él abrió la puerta. “No contentos con esto entran por el balcón de mi apartamento, intimidan a mi familia con armas y aún a mi hijo de 16 años, lo someten con un arma, como si fuéramos la peor familia criminal del planeta”.



Dijo también que la Fiscalía montó un show mediático y que en las audiencias lo obligaron a mirarlos de frente y lo condenaron anticipadamente “No contentos con esto llegaban al punto de decir que lamentablemente si yo no llegaba a un buen preacuerdo con ellos iban a buscar la manera y tenían los recursos para hacerme condenar hasta más de 50-60 años”.



¿Qué había acordado Yhonier con la Fiscalía?

Este preacuerdo estipula que Yhonier pagará una pena de 27 años y cinco meses de prisión (330 meses) y una multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



Además este preacuerdo indica que Yhonier se compromete a pedir públicamente perdón a las víctimas, al país y a la comunidad, y deberá cumplir esta pena en centro carcelario.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Según la Fiscalía los hechos ocurrieron entre las 11:45 de la noche del domingo 21 de noviembre y las 11:15 de la mañana del día siguiente, es decir el lunes 22.



Esa noche, según el relato de la Fiscalía, Yhonier Leal arribó a la casa de su hermano en la Calera, donde vivían, a las 11:37 de la noche, “quedando claro que la última persona que entró a la casa fue él”.



Este dato es trascendental para entender lo que sucedió allí, porque según la Fiscalía, este conjunto cuenta con extrema seguridad, lo que impide que cualquier otra persona hubiera podido ingresar y perpetrar el asesinato.



Ya en la casa, la Fiscalía reveló que contrario a la versión entregada por Yhonier, quien dice que se tomó una valeriana y quedó privado toda la noche, el tráfico de datos de su celular reveló lo contrario, pues lo usó en aplicaciones como Youtube.



Luego la Fiscalía indicó que Yhonier atacó primero a su mamá en su cama, con un cuchillo y luego pasó al cuarto de su hermano, “a quien ataca con el mismo cuchillo con el que agredió a la mamá, con tan mala suerte que este se quedó incrustado y tuviste que ir hasta la cocina a traer otro", dijo el representante del ente acusador.



La Fiscalía agregó además que Yhonier obligó a su hermano a ingerir más de nueve pastillas de Zopiclona, para hacer parecer que este quería suicidarse.



Bajo esta misma línea y con relación a la carta que fue encontrada en la escena del crimen donde Mauricio pedía perdón y le dejaba sus bienes a Yhonier y sus sobrinos, la Fiscalía dijo que sí es la letra de Mauricio pero que escribió esta carta obligado por las agresiones de su hermano.