Yhonier Leal se declaró inocente del homicidio de su hermano Mauricio Leal y su mamá

"No aceptó cargos. Jamás hubiese sido capaz de poner una mano encima de mi madre y mi hermano, es por eso que no acepto ni aceptaré jamás estos cargos", fueron las palabras de Yhonier Leal cuando fue cuestionado sobre si aceptaba o no la responsabilidad en el homicidio de su hermano Mauricio Leal y Marleny Hernández, su mamá.



Durante la audiencia de imputación de cargos que se realiza de manera virtual en la tarde de este lunes desde los juzgados de Paloquemao, zona centro de Bogotá, el sindicado se declaró inocente y no aceptó

los cargos que lo vinculan al doble asesinato.



Lea además: Así habría asesinado Yhonier Leal a su mamá y a su hermano, Mauricio, según la Fiscalía



Luego de que la Fiscalía General relató detalles de la investigación que demostraría que, al aparecer Yhonier sería responsable, el hombre aseguró que no fue él quien le quitó la vida al reconocido estilista y a la madre de los dos.



Yhonier fue imputado con los delitos de homicidio en concurso homogéneo y sucesivo, por tratarse de un doble homicidio, y en concurso material y heterogéneo con el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.



En el marco de la audiencia, el ente acusador solicitó se le conceda a Yhonier, quien también es estilista, medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en centro carcelario.



Lea también: Capturan a hermano de Mauricio Leal por el homicidio del estilista y su mamá



De acuerdo con el fiscal del caso, Mauricio Leal y Marleny Hernández habrían sido asesinados entre el 21 de noviembre a las 11:45 p.m. y el 22 de noviembre a las 5:53 a.m. en la casa 18 del conjunto residencial Arboretto donde, según la investigación, Yhonier estuvo siempre presente.



"Yhonier trasladó desde la habitación de Marleny Hernández hasta la habitación de Mauricio Leal, el cuerpo de su madre. Y ahí fue donde fueron encontrados los dos cuerpos sin vida. Se pudo establecer que la única persona que ingresó a la vivienda no fue otra que Yhonier, así quedó registrado en las cámaras de seguridad del conjunto", detalló el representante del ente acusador.



Durante la audiencia, que aún continúa, el Fiscal del caso está narrando los detalles sobre cómo habría ocurrido el doble asesinato según la investigación realizada por el ente acusador, que tiene como testigos al conductor de confianza de Mauricio Leal y a las personas que realizaban el aseo en la vivienda donde ocurrieron los hechos.



Noticia en desarrollo...