Valentina Trespalacios: aplazan audiencia de John Poulos por trabas con su abogado y traductora 

Durante la audiencia en la que se esperaba que la Fiscalía pidiera enviar a la cárcel al ciudadano norteamericano, John Poulos, por ser el presunto asesinato de Valentina Trespalacios, su abogado, Martin Alberto Riascos, pidió la palabra y renunció porque ha recibido amenazas.



“Desde el pasado miércoles 25 de enero de 2023, en mis redes sociales de manera personal, por llamadas telefónicas, y por todas las vías he recibido amenazas. Tanto así que he decido no contestar mi teléfono y abrir mensajes de personas desconocidas”, dijo el abogado Martin Alberto Riascos García.



En este sentido, el abogado dijo que su decisión no corresponde a maniobras dilatorias. “El día de ayer de manera acuciosa, estuve reunido en el Bunker de la Fiscalía con Poulos, quien también solicitó mi renuncia y ya había hecho contacto con el doctor Juan Manuel Falla, e hicimos el empate durante parte de la tarde y la noche”, dijo Poulos.



El juez 59 de control de garantías de Bogotá aceptó esta renuncia y determinó que para esta audiencia el abogado, Juan Manuel Falla, se encargará de su defensa.

Poulos pidió garantías

"Quiere advertirle a los que vengan a Colombia que los derechos de los que hablan no son realmente respetados". Estas fueron las palabras que dijo la traductora de Poulos, luego de que este se quejara de que no le han respetado sus derechos de tener un traductor que le ayude a conseguir un abogado que hable inglés y que no sea defensor público.



En este sentido, Poulos aceptó que en esta audiencia lo represente el señor Juan Manuel Falla.

Traductora también renunció

Martha Lucia Morales, la traductora del proceso contra el estadounidense John Poulos por el feminicidio de Valentina Trespalacios, renunció al caso.



Morales había sido muy criticada porque sus traducciones no parecían ser lo suficientemente claras para que el procesado, que no habla español, entendiera lo que estaba ocurriendo.



Su renuncia se da pocos minutos después de la de Martin Alberto Riascos, abogado de John Poulos, la cual fue también aceptada por el juez del caso.