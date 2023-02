"Uso de la fuerza era necesario": general Sanabria defendió a policía que destruyó vehículo

Ante la polémica que ha surgido sobre si un uniformado de la Policía excedió o no el uso de la fuerza, cuando rompió el vidrio de un carro y capturó a su conductor, el director de la Policía, general Henry Sanabria, salió en defensa de su actuar.



“El artículo 166 de la ley 1801 establece los motivos por los cuales se puede usar la fuerza. En este caso la Policía tuvo la necesidad de utilizarla”, dijo el director.



Además, señaló que procedieron de dicha forma para evitar tres cosas: “Primero, que siguiera agrediendo a miembros de la institución y la comunidad; segundo, para evitar que esta persona huyera frente a la acción policial, y en tercer lugar, la captura propiamente dicha porque se opuso al procedimiento de Policía”.



Sin embargo, se tienen dos versiones de lo que sucedió. Familiares de Daniel Giraldo, el conductor involucrado en el incidente con la Policía, negaron que el transportador haya intentado arrollar a un grupo de policías, como lo aseguró la Institución.



"Había muchos carros y la cogieron contra él. Si hubiera atropellado a cinco policías como dicen, ¿por qué no se ve hundido el carro? ¿Dónde están los cinco que dicen? El carro tiene los vidrios rotos que tumbó la policía y el espejo que tumbaron de un bolillazo", aseguró Luisa Giraldo, prima del afectado, en diálogo con Colprensa.



En este sentido, Giraldo afirmó, por el contrario, que hay videos que muestran al mismo coronel que le rompió el vidrio del carro de Giraldo golpeando a otros vehículos. Además, dijo que después de que a su primo lo sacaron del vehículo, lo golpearon entre varios policías.



"Él está cojo porque lo golpearon, es mentira lo que sale en videos de que no lo golpearon, sí lo golpearon, le dieron en las costillas, le desportillaron un diente", aseguró.



Horas antes, el teniente coronel Wilson Barrios Perdomo, jefe de la seccional de tránsito de Bogotá, quien resultó herido en esos hechos dijo que: "Resulté lesionado al evitar la perturbación del transporte público en el corredor de la Avenida El Dorado hacia el Aeropuerto, corredor estratégico para los viajeros y sus familias. Un ciudadano, al ser requerido por la Policía, actuó de forma agresiva y peligrosa, colocando en riesgo la vida de terceros y de Policías".



La Policía comenzó la recepción de testimonios para determinar presuntas responsabilidades en el hecho. Al teniente coronel Wilson Barrios le dieron una incapacidad de 30 días por las lesiones que sufrió.